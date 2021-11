South Africa A vs India A: भारत और साउथ अफ्रीका की ‘ए’ टीमें 23 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच चार दिवसीय मैचों की सीरीज खेलेगी. ब्लोमफोंटेन के मैंगुंग ओवल स्टेडियम में खेले जाने वाली इस शृंखला में 3 मुकाबले होंगे. भारत ने साउथ अफ्रीका के इस दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया है. भारतीय टीम की कमान प्रियांक पांचाल के हाथों में है, जबकि पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw), कृष्णप्पा गौतम (Krishnappa Gowtham), नवदीप सैनी (Navdeep Saini) और राहुल चाहर (Rahul Chahar) भी इस टीम का हिस्सा है. वहीं अब साउथ अफ्रीका ने भी टीम का ऐलान कर दिया है.Also Read - न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए विराट कोहली को मिलेगा आराम; रोहित शर्मा बनेंगे टी20 कप्तान

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (CSA) ने आगामी चार दिवसीय तीन मैचों की सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. घरेलू टीम की अगुआई 32 साल के सलामी बल्लेबाज पीटर मलान (Pieter Malan) करेंगे. Also Read - T20 World Cup 2021: भारत-अफगानिस्तान टी20 विश्व कप मुकाबले से पहले इन बातों पर रखें नजर

यह सीरीज खिलाड़ियों के लिए भारत के आगामी दौरे से पहले सीनियर टीम में जगह बनाने का मौका मुहैया कराएगी. सीएसए के चयनकर्ताओं के समन्वयक विक्टर एमपिटसांग ने भारतीय टीम के दौरे से पहले इस श्रृंखला की महत्ता पर जोर दिया है. Also Read - बल्लेबाजी कोच राठौड़ ने किया खुलासा- इशान को ऊपर भेजने का फैसला करने वाले ग्रुप का हिस्सा थे रोहित शर्मा

SQUAD ANNOUNCEMENT 📣

Pieter Malan will captain the 14-man SA ‘A’ four-day squad for the upcoming 3-match series against India ‘A’ 🏏

All matches will take place at Mangaung Oval in Bloemfontein from 23 November – 9 December.#SAAvINDA #BePartOfIt pic.twitter.com/FBpqNp27c8

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) November 11, 2021