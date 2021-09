South Africa T20 World Cup 2021 Squad: क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने गुरुवार को आगामी टी20 विश्‍व कप के लिए अपनी 18 सदस्‍यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टिम्‍बा बावुमा को टीम की कमान सौंपी गई है. जबकि अनुभवी बल्‍लेबाज फॉफ डु प्‍लेसिस टीम में अपनी जगह भी नहीं बना पाए.Also Read - Ravichandran Ashwin के टी20 चयन पर चेतन शर्मा बोले- UAE में तेज गति से ऑफ स्पिन कराने वाला की है दरकार

क्रिकेट साउथ अफ्रीका की टीम अन्‍य टीमों की तरह की 15 सदस्‍यीय ही है. तीन क्रिकेटर्स को रिजर्व लिस्‍ट में रखा गया है. क्विंटन डी कॉक टीम के सीनियर खिलाड़ी के रूप में खेलेंगे. इसके अलावा रीजा हेंड्रिक्‍स, केशव महाराज, एडन मार्करम सहित डेविड मिलन भी अपनी जगह बना पाने में सफल रहे हैं.

🇿🇦 Your 18-man extended #T20World #Proteas squad heading to the ICC Men’s #T20WorldCup!#BePartOfIt pic.twitter.com/KD9DZPWQOe

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) September 9, 2021