South Africa vs India, 3rd Test: साउथ अफ्रीका ने भारत को द वांडरर्स स्टेडियम (The Wanderers Stadium) में खेले गए दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की शृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है. इस मैच में भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में मौका तो मिला, लेकिन वह अपना शत प्रतिशत योगदान नहीं दे सके. जोहान्सबर्ग (Johannesburg) टेस्ट के पहले दिन भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) चोटिल हो गए. अंतिम सेशन में बॉलिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते नजर आए, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था. यहां तक कि शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को उनका ओवर पूरा करना पड़ा.Also Read - SA vs IND, 3rd Test: निर्णायक टेस्ट में होगी Virat Kohli की वापसी, क्या बदलेगा भारत का नसीब!

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 9.5 ओवर गेंदबाजी की, जबकि अगली पारी में उन्होंने महज 6 ओवर फेंके. चोट के बावजूद सिराज मैच में गेंदबाजी करते रहे लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए. सिराज पूरे मैच में एक भी शिकार नहीं कर सके. अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि 11 जनवरी से शुरू होने जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट में क्या सिराज नजर आएंगे? Also Read - IND vs SA- क्या तीसरा टेस्ट खेलने के लिए फिट हैं Virat Kohli! कोच Rahul Dravid ने दी जानकारी

केए राहुल (KL Rahul) ने मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की हैमस्ट्रिंग की चोट पर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘‘सिराज बेहतर महसूस कर रहे हैं. कुछ दिनों के विश्राम से उन्हें मदद मिल सकती है. हमारे पास उपयोगी गेंदबाज हैं और इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और उमेश यादव (Umesh Yadav) इंतजार कर रहे हैं.’’ Also Read - IND vs SA- Rishabh Pant से उनके शॉट सिलेक्शन पर बात करेंगे: Rahul Dravid

South Africa vs India Full Squads

भारत की टेस्ट टीम: विराट कोहली (कप्तान), प्रियांक पांचाल, केएल राहुल (उप कप्तान), मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), आर अश्विन जयंत यादव, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज.

साउथ अफ्रीका की टीम: डीन एल्गर (कप्तान), टेम्बा बावुमा, सरेल इर्वी, एडेन मार्करम, कीगन पीटरसन, रॉसी वैन डेर डुसैन, जॉर्ज लिंडे, वियान मुल्डर, मार्को जेन्सन, प्रेनेलन सुब्रेयन, क्विंटन डी कॉक, काइल वेरेने, रयान रिकेलटन, कगिसो रबाडा, ब्यूरेन हैंडिक्स, केशव महाराज, लुंगी नगिडी, ग्लेंटन स्टुर्रमन, सिसांदा मगाला, डुआने ओलिवर.