South Africa vs West Indies, Live Streaming, SA vs WI T20, World Cup 2021: टी20 विश्‍व कप में मंगलवार को साउथ अफ्रीका का सामना दो बार की चैंपियन वेस्‍टइंडीज से होना है. अपने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका को ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. वहीं, वेस्‍टइंडीज को भी टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में इंग्‍लैंड ने मात दी थी. अब दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेंगी. आइये हम आपको बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला कहां और कब खेला जाना है.

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कब खेला जाएगा ?

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला मंगवलवार 26 अक्‍टूबर को खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार शाम सात बजे होगा.

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला टीवी पर कैसे देखा जा सकता है ?

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है.

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देखा जा सकता है ?

साउथ अफ्रीका और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 विश्‍व कप 2021 का मुकाबला मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से Disney Hotstar App पर देखा जा सकता है.