क्रिकेट की इंटरनेशनल संस्था आईसीसी (ICC) ने सोमवार को अपने सालाना पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. उसने अंपायर ऑफ द ईयर 2021 के लिए साउथ अफ्रीका के दिग्गज अंपायर मराइस इरासमस (Marais Erasmus) को चुना है. इरास्मस ने तीसरी बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है. हाल ही में इरासमस ने 100 वनडे मैचों में अंपायरिंग करने की उपलब्धि भी अपने नाम की है. उन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के बीच 19 जनवरी को बौलेंड पार्क, पार्ल में खेले गए पहले वनडे मैच में यह उपलब्धि अपने नाम की थी.

100 वनडे मैचों में अंपायरिंग करने वाले इरास्मस रुडी कर्टजन और डेविड ऑर्चर्ड के बाद तीसरे दक्षिण अफ्रीकी और दुनिया के 18वें अंपायर हैं. इरास्मस 2007 से क्रिकेट में उच्चतम स्तर पर अंपायरिंग कर रहे हैं और 70 टेस्ट, 35 पुरुष वनडे और 18 महिला टी20 मैचों में अंपारिंग की है.

2021 में इरास्मस दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप फाइनल में सेवा दी थी, जिन्होंने अपने साथियों और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बिरादरी का सम्मान अर्जित किया. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के अलावा, इरास्मस ने 2021 में तीनों प्रारूपों में 20 अंतराष्ट्रीय मुकाबलों की देखरेख की है.

सोमवार को आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा का अंतिम दिन भी है. और आईसीसी ने आज अंपायर ऑफ द ईयर के अलावा पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड की अवॉर्ड की घोषणा कर दी है.

रविवार को पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और इंग्लैंड के टैमी ब्यूमोंट को टी20 ‘क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ घोषित किया गया था. दक्षिण अफ्रीका के जानेमन मलान और पाकिस्तान की फातिमा को ‘इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर’ चुना गया, जबकि ओमान के जीशान मकसूद और ऑस्ट्रिया के एंड्रिया-मे जेपेडा को ‘असोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार से नवाजा गया था.

(इनपुट: आईएएनएस)