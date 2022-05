SRH vs RCB Dream11 रविवार को आईपीएल 2022 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore) के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उनकी कोशिश रहेगी कि हार के सिलसिले को रोका जाए. केन विलियमसन (Kane Williamson) एंड कंपनी बीते तीन मैचों में हार की हैट्रिक लगा चुकी है. प्‍लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्‍हें चार में से कम से कम तीन मैच जीतने होंगे. ऐसे में आगे की रहा इस टीम के लिए इतनी आसान नजर नहीं आती है. अगर हैदराबाद ऐसा करने में विफल होती है तो उन्‍हें अन्‍य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा. उधर, आरसीबी ने हार की हैट्रिक लगाने के बाद बीते मैच में चेन्‍नई को हराया है. फॉफ डु प्‍लेसिस की टीम जीत के इस सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी. ड्रीम11 खेलने के शौकीन फैन्‍स हैदराबाद बनाम बैंगलोर मैच के दौरान एक परफेक्‍ट टीम बनाना चाहेंगे. हमारे पास आपके लिए कुछ सुझाव हैं. आइये हम आपको अपनी ड्रीम टीम से अवगत कराते हैं.Also Read - SRH vs RCB Live Streaming: कब खेला जाएगा हैदराबाद-बैंगलोर के बीच मैच, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Prediction)

कप्‍तान: दिनेश कार्तिक

उपकप्‍तान: अभिषेक शर्मा

विकेटकीपर: निकोलस पूरन

बल्‍लेबाज: विराट कोहली, एडेन मार्करम, फाफ डु प्‍लेसिसए

ऑलराउंडर: वनिन्‍दू हसरंगा, ग्‍लेन मैक्‍सवेल

गेंदबाज: उमरान मलिक, टी नटराजन, मोहम्‍मद सिराज

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के संभावित-11

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, महिपाल लोमरोर, शहबाज़ अहमद, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), वनिन्दु हसरंगा, हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज।

सनराइजर्स हैदराबाद के संभावित-11

केन विलियमसन (कप्तान), अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), श्रेयस गोपाल, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उमरान मलिक