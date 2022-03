SRH vs RR, Dream11 Team Prediction: आईपीएल (IPL 2022) के पांचवें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्‍स (Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals) की टीमें एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं. दोनों ही फ्रेंचाइजी का यह टूर्नामेंट में पहला मैच है. ऐसे में केन विलियमसन (Kane Williamson) और संजू सैमसन (Sanju Samson) की यह कोशिश रहेगी कि वो जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करें. कागजों पर दोनों ही फ्रेंचाइजी काफी मजबूत नजर आती हैं. मैच के दौरान ड्रीम11 खेलने के शौकीन फैन्‍स की नजर एक परफेक्‍ट टीम बनाने पर भी रहेगी. आइये हम आपको कुछ सुझाव देते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है।Also Read - IPL 2022 SRH vs RR Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देख सकेंगे आईपीएल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

मेरी ड्रीम11 टीम (SRH vs RR, Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: संजू सैमसन

उपकप्‍तान: जोस बटलर

विकेटकीपर: निकोलस पूरन

बल्‍लेबाज: देवदत्‍त पडिक्‍कल, केन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी

ऑलराउंडर: वाशिंगटन सुंदर

गेंदबाज: ट्रेंट बोल्‍ट, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, मार्को जेनसन

सनराइर्ज हैदराबाद बनाम राजस्‍थान रॉयल्‍स (Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Predicted-XI)

सनराइजर्स हैदराबाद के संभावित-11: राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन (कप्तान), निकोलस पूरन (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम, अब्दुल समद, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, मार्को जानसेन, उमरान मलिक, टी नटराजन।

राजस्‍थान रॉयल्‍स के संभावित-11: यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, जोस बटलर (विकेटकीपर), संजू सैमसन (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, जेम्स नीशम, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्‍थान रॉयल्‍स की बात की जाए तो इस फ्रेंचाइजी ने साल 2008 में आईपीएल का शुरुआती टूर्नामेंट जीता था. इसके बाद से ही इस फ्रेंचाइजी को खिताब की दरकार है. हैदराबाद ने बीते सीजन के दौरान डेविड वार्नर को कप्‍तानी से हटाकर केन को नेतृत्‍वी की जिम्‍मेदारी सौंपी थी.