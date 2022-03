IPL 2022, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Streaming : सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स (SRH vs RR) के बीच आईपीएल-2022 का पांचवां मैच 29 मार्च को खेला जाना है, जिमसें जीत के साथ दोनों टीमें टूर्नामेंट का आगाज करने के इरादे से उतरेंगी. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें 8 सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने जीते हैं, जबकि 7 मैच राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने अपने नाम किए हैं. बीते 3 सीजन से दोनों टीमें 1-1 मैच जीतते आ रही हैं. यानी पिछले 6 मैचों में मामला बराबरी का रहा है.Also Read - SRH vs RR, Dream11 Team Prediction: इन बल्‍लेबाजों को प्‍लेइंग-11 में दें जगह, जमकर होगी धनवर्षा

कब और कहां खेला जाएगा Sunrisers Hyderabad और Rajasthan Royals के बीच वनडे मैच?

आईपीएल-2022 में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Sunrisers Hyderabad और Rajasthan Royals मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार)

कहां देखें Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals मुकाबले की live streaming?

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Sunrisers Hyderabad और Rajasthan Royals की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Sunrisers Hyderabad Full Squad for IPL 2022: केन विलियमसन, अब्दुल समद, उमरान मलिक, एडेन मार्करम, शशांक सिंह, रविकुमार समर्थ, राहुल त्रिपाठी, प्रियम गर्ग, ग्लेन फिलिप्स, विष्णु विनोद, निकलस पूरन, मार्को जेंसन, सीन एबॉट, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, सौरभ दुबे, रोमारियो शेपर्ड, फजलाख फारूखी, जगदीश सुचित, श्रेयस गोपाल, कार्तिक त्यागी, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार.

Rajasthan Royals Full Squad for IPL 2022: यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, रॉसी वेन डैर डुसैन, देवदत्त पड्डिकल, शिमरॉन हेटमायर, संजू सैमसन, जोस बटलर, ध्रुव जुरेल, अनुनय सिंह, जेम्स नीशम, डेरिल मिचेल, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, शुभम गढ़वाल, कुलदीप यादव, नाथन कुल्टर नाइल, नवदीप सैनी, कुलदीन सेन, ओबेद मैक्कॉय, तेजस बरोका, केसी करियप्पा, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट.