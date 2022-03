Bangladesh vs Sri Lanka: श्रीलंकाई टीम मई में बांग्लादेश (BAN vs SL) का दौरा करेगी. श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket) ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. 15-27 मई के बीच दोनों टीमें 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यह शृंखला 2021-23 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship) का हिस्सा होगी. टेस्ट चैंपियनशिप में श्रीलंका ने अब तक 24 प्वाइंट्स हासिल कर लिए हैं. यह टीम 2 जीत और 2 हार के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद है. वहीं बांग्लादेश 3 मुकाबले गंवाकर 8वें स्थान पर है.Also Read - SA vs BAN, 1st Test: 6 साल बाद Simon Harmer की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी, प्रथम श्रेणी में ले चुके 743 विकेट

चटगांव और ढाका में खेली जाएगी टेस्ट सीरीज

श्रीलंकाई टीम 8 मई को बांग्लादेश पहुंचेगी और मई से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला से पहले 11 और 12 मई को चटगांव के एमए अजीज स्टेडियम में दो दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी. दूसरा टेस्ट 23 मई से ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

श्रृंखला मूल रूप से अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान खेली जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी. बाद में, श्रीलंका ने मई 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, लेकिन उन्होंने केवल तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेली.

Sri Lanka’s tour of Bangladesh

15-19 मई- पहला टेस्ट (चट्टग्राम)

23-27 मई- दूसरा टेस्ट (ढाका)