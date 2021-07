Sri Lanka vs India, 1st ODI: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में नौ विकेट पर 262 रन बनाए. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R.Premadasa Stadium, Colombo) में श्रीलंकाई पारी के दौरान बार-बार कुछ ऐसा हुआ, जिसने ना सिर्फ भारतीय टीम, बल्कि श्रीलंकाई टीम समेत अंपायर को भी परेशान कर दिया. इसके चलते बार-बार मैच रोका गया और इसकी वजह से मैच का कुछ वक्त भी जरूर बर्बाद हुआ.Also Read - शिखर धवन की अगुआई में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम अजेय है: वीवीएस लक्ष्मण

दरअसल श्रीलंका की पारी के दौरान दो बार पतंग मैदान पर आकर गिरी. मैच के 37.1 ओवर के दौरान एक पतंग सीधे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज दासुन शनाका के बेहद करीब गिर गई, जिसके बाद मैच को एक बार फिर रोकना पड़ा. अंपायर ने पतंग को उठाया और उसका मांझा समेटकर सीधे मैदान से बाहर भिजवा दिया. इन पहलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. Also Read - चाइनामैन कुलदीप यादव का समर्थन नहीं कर रहा है भारतीय टीम मैनेजमेंट: कोच कपिल पांडे

These kites keep popping up out of nowhere #INDvSL #SLvIND pic.twitter.com/nq5od62Hcj

Also Read - श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले बोले कप्तान धवन- राणातुंगा के बयान में हमें फर्क नहीं पड़ता

A kite landed during #INDvSL match Remember those childhood memories flying kites.. pic.twitter.com/dCECzV0s9I

बता दें कि दीपक चाहर के अलावा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने श्रीलंका को नौ विकेट पर 262 रन के स्कोर पर रोक दिया.

A late innings flourish from the batters allow Sri Lanka to post 262/9 on the board

Will the visitors chase this total down? #SLvIND | https://t.co/trHbMrCpo8 pic.twitter.com/Xbed5Cco98

— ICC (@ICC) July 18, 2021