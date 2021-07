Sri Lanka vs India, 1st ODI: कोलंबो में बिना किसी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के ढाई सप्ताह से अधिक समय तक रहने के बाद भारतीय सीमित ओवरों की टीम 18 जुलाई को आर. प्रेमदासा स्टेडियम (R.Premadasa Stadium, Colombo) में होने वाले पहले एकदिवसीय मैच में उतरेगी. श्रीलंका में एक वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के लिए पहले मैच का नतीजा क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी. शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की अगुवाई वाली भारतीय टीम में कुछ युवा शामिल हैं, जिनमें से कुछ ने भारत के लिए कुछ मैच खेले हैं जबकि कुछ अन्य को खेलना बाकी है.Also Read - SL vs IND, 1st ODI Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips: टीम में मिल सकता है किन खिलाड़ियों को मौका, Dream11 में किसे चुनें कप्तान?

कम से कम छह भारतीय खिलाड़ी अनकैप्ड हैं, हालांकि उनके पास हाई-प्रोफाइल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का अनुभव है. हालांकि ये सीमित ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैचों का अंतिम सेट है जो भारत को अक्टूबर-नवंबर में टी20 विश्व कप से पहले खेलना. भारत अब विश्व कप टीम के लिए कई नए चेहरों को नहीं चुन सकता क्योंकि टीम लगभग तय हो चुकी है. ऐसे में द्रविड़ द्वारा टीम को संभालना दिलचस्पी का विषय होगा. Also Read - Sri Lanka vs India: Kusal Perera पूरे टूर्नामेंट से OUT, वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे Binura Fernando

भारत के पूर्व बल्लेबाज राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के निदेशक हैं और उन्हें युवाओं को संवारने का काम सौंपा गया है. उन्होंने विदेशी दौरों पर ए टीम के हिस्से के रूप में श्रीलंका में कई खिलाड़ियों के साथ यात्रा की है. द्रविड़ की बड़ी चुनौती टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड में भारतीय टीम प्रबंधन के साथ उनका संवाद होगा. कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री, जो टी20 विश्व कप में टीम प्रबंधन में शामिल होंगे, को मौजूदा टीम के विकास के बारे में सूचित करना होगा और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा. Also Read - श्रीलंका दौरे पर कोच राहुल द्रविड़ से सीखने को उत्साहित हैं देवदत्त पाडिक्कल

भारतीय टीम श्रीलंका की उस टीम के खिलाफ पसंदीदा शुरूआत करेगी जो अपने कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के बिना खेलने जा रही है. उनके तीन प्रमुख खिलाड़ियों – विकेटकीपर निरोशन डिकवेला, बल्लेबाज कुसल मेंडिस और दनुष्का गुणथिलाका को इंग्लैंड दौरे के दौरान जैव-सुरक्षित वातावरण का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक आधार पर निलंबित कर दिया गया है.

बल्लेबाज कुसल परेरा, जो एकदिवसीय और टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे, और तेज गेंदबाज बिनुरा फर्नांडो, जो एकदिवसीय मैचों में नहीं खेलेंगे लेकिन टी20 में खेलेंगे, भी टीम से गायब हैं. भारत के लिए, ध्यान इस बात पर होगा कि हार्दिक पांड्या एक गेंदबाज के रूप में कैसा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वह पीठ की चोट से उबर रहे हैं. टी20 वल्र्ड कप के दौरान एक ऑलराउंडर के तौर पर उनकी जरूरत होगी. देवदत्त पडिक्कल, नितीश राणा, रुतुराज गायकवाड़, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती और कृष्णप्पा गौतम- छह नवोदित खिलाड़ियों पर भी ध्यान रहेगा.

भारत के श्रीलंका दौरे का पूरा शेड्यूल (India Tour of Sri Lanka 2021 Full Schedule)

18 जुलाई – पहला वनडे, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (दोपहर 3 बजे से)

20 जुलाई – दूसरा वनडे, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (दोपहर 3 बजे से)

23 जुलाई – तीसरा वनडे, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (दोपहर 3 बजे से)

25 जुलाई – पहला टी20, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (रात 8 बजे से)

27 जुलाई – दूसरा टी20, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (रात 8 बजे से)

29 जुलाई – तीसरा टी20, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (रात 8 बजे से)

(आईएएनएस)