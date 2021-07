Sri Lanka vs India, 1st T20I: भारत-श्रीलंका के बीच कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में 25 जुलाई से टी20 मैच सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले मुकाबले में मेजबान टीम के कप्तान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम में पृथ्वी शॉ और वरुण चक्रवर्ती को डेब्यू का मौका दिया गया है.Also Read - Sri Lanka vs India, 1st T20I Playing XI: करीब 3 साल बाद Prithvi Shaw का तीनों फॉर्मेट में डेब्यू, Varun Chakravarthy को भी मिला 'गोल्डन चांस'

टॉस के बाद दोनों देशों का राष्ट्रगान हुआ. इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल भारत के राष्ट्रगान के बाद श्रीलंका का नेशनल एंथम बजाया गया. इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) ने सम्मान में विपक्षी टीम के राष्ट्रगान ‘नमो नमो माता’ गाया. Also Read - England vs India, Test Series: Suryakumar Yadav को पहली बार टेस्ट टीम के लिए बुलावा

Is it just me that saw @hardikpandya7 singing the SL national anthem, then? #SLvInd pic.twitter.com/TuALbiRFu4

— Pranith (@Pranith16) July 25, 2021