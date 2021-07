Sri Lanka vs India, 2nd ODI: भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 20 जुलाई को दूसरे वनडे मैच में 3 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. पूर्व श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने धवन एंड कंपनी को बी टीम बताया था, जिसके बाद इन युवा खिलाड़ियों ने रणतुंगा (Arjuna Ranatunga) को करारा जवाब दिया है. श्रीलंका दौरे पर गई सीमित ओवरों की भारतीय टीम का कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को चुना गया है. वनडे शृंखला पर कब्जा जमाने के बाद द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में अपने जबरदस्त स्पीच दी. उन्होंने कहा कि ‘टीम इंडिया’ ने चैंपियन की तरह जवाब दिया.Also Read - Sri Lanka vs India, 2nd ODI: हार पर Muttiah Muralitharan ने श्रीलंका को लताड़ा, कहा- जीतना भूल गई ये टीम

बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) डॉट टीवी पर जारी किए गए वीडियो में द्रविड़ ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को संबोधित करते दिख रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘जाहिर है मैच के परिणाम के मामले में हम सही जगह रहे. यह अविश्वसनीय और शानदार है, लेकिन अगर हम मैच हार भी जाते तो यह संघर्ष पूरी तरह से शानदार था. आप सभी ने बहुत अच्छा किया.’’ Also Read - Sri Lanka vs India, 2nd ODI: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ा, इस मामले में बनी नंबर-1

From raw emotions to Rahul Dravid's stirring dressing room speech 🗣️🗣️@28anand & @ameyatilak go behind the scenes to get you reactions from #TeamIndia's 🇮🇳 thrilling win over Sri Lanka in Colombo 🔥 👌 #SLvIND

