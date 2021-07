Sri Lanka vs India, 3rd T20I: श्रीलंका ने भारत को तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज में करारी हार दी है. भारतीय टीम ने शृंखला का पहला मैच 38 मैच से अपने नाम किया था, लेकिन इसके बाद उसे 4 और 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. कोरोना संक्रमण से जुड़े पृथकवास प्रोटोकॉल के कारण भारत के नौ प्रमुख खिलाड़ी यह मैच नहीं खेल सके थे. श्रीलंका के हाथों टी20 श्रृंखला में मिली हार के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने कहा कि इससे नयी पीढी के युवा भारतीय बल्लेबाजों ने सीखा कि सभी विकेट सपाट नहीं होती और उन्हें कम स्कोर वाली पिचों पर खेलने का हुनर सीखना होगा.Also Read - Sri Lanka vs India, 3rd T20I: बीच मैदान Sandeep Warrier की भर आई आंखें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यह पूछने पर कि क्या वह युवा बल्लेबाजों के प्रदर्शन से निराश हैं, द्रविड़ ने ना में जवाब दिया. उन्होंने कहा, ‘‘मैं निराश नहीं हूं क्योंकि वे सभी युवा है. वे अनुभव से सीखेंगे. इस तरह के हालात और गेंदबाजी का सामना करने से सीखेंगे. श्रीलंकाई टीम की गेंदबाजी बहुत अच्छी है.’’ Also Read - Sri Lanka vs India, 3rd T20I: भारतीय टीम को एक और झटका, तेज गेंदबाज Navdeep Saini निर्णायक मैच से बाहर!

