Sri Lanka vs India, 3rd T20I: श्रीलंका ने 29 जुलाई को कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में खेले गए तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. इस मुकाबले में भारत ने इस मुकाबले में चोटिल नवदीप सैनी (Navdeep Saini) की जगह संदीप वॉरियर (Sandeep Warrier) को एकदाश में शामिल किया गया, जिसके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू भी किया.Also Read - India vs Sri Lanka 3rd T20I: Sandeep Warrier का डेब्यू, टॉस जीतकर भारत का बैटिंग का फैसला, देखें भारत-श्रीलंका का प्लेइंग XI

देश के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी का बड़ा सपना होता है. ऐसा ही कुछ संदीप वॉरियर के साथ भी था. जब संदीप को कैप सौंपी गई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए. खिलाड़ियों को गले लगाते हुए वह अपने आंसू पोछते नजर आए, जिसका वीडियो खुद बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है. Also Read - Sri Lanka vs India, 3rd T20I: भारतीय टीम को एक और झटका, तेज गेंदबाज Navdeep Saini निर्णायक मैच से बाहर!

The wait is finally over. Welcome to international cricket, Sandeep Warrier. 👏 👏

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर महज 81 रन ही बना सकी. टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने 28 गेंदों पर सर्वाधिक 23 रन बनाए. इसके जवाब में मेजबानों श्रीलंका ने ने जीत के लिए जरूरी रन 14.3 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिए. अविष्का फर्नांडो ने 12, मिनोद भानुका ने 18, धनंजय डिसिल्वा ने नाबाद 23 और वानिंदु हसारंगा ने नाबाद 14 रन बनाए. भारत की ओर से राहुल चाहर ने तीन विकेट लिए. इस मैच में वॉरियर को 3 ओवर गेंदबाजी का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 23 रन दिए, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं कर सके.

Sri Lanka win 👏

They register a 7-wicket victory against India in Colombo and take the series 2-1! #SLvIND | https://t.co/mYciWl62Z7 pic.twitter.com/ZeFPkhK7Jm

— ICC (@ICC) July 29, 2021