Sri Lanka vs India, 3rd T20I: श्रीलंका ने भारत के खिलाफ कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में तीसरे और निर्णायक टी20 मैच में 7 विकट से जीत दर्ज की. श्रीलंका की जीत के नायक वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) रहे, जिन्होंने 4 ओवर में महज 9 रन देकर 4 शिकार किए. हसरंगा की घातक गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम निर्धारित ओवर में 81 रन ही बना सकी.

इसी के साथ वानिंदु हसरंगा अपने जन्मदिन पर 'मैन ऑफ द सीरीज' और 'मैन ऑफ द मैच' से नवाजे जाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी यह ये कारनामा कर चुके हैं. तेंदुलकर ने 24 अप्रैल 1990 को शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोका-कोला कप फाइनल में 134 रन की पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया था, जबकि सीरीज के 5 मुकाबलों में 435 रन बनाने के चलते उन्हें 'मैन ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड भी मिला.

वहीं वानिंदु हरसंगा ने तीसरे वनडे में 9 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि 3 टी20 मैचों की इस सीरीज में उनके नाम कुल 7 विकेट रहे, जिसने उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' और 'मैन ऑफ द सीरीज' बनाया.

Wanindu Hasaranga is the Player of the Match & the Player of the Series on his birthday. The only other person I remember who was Player of the Match & Player of the Series on his birthday: Sachin Tendulkar in 1998 in Sharjah #SLvIND

— Sarang Bhalerao (@bhaleraosarang) July 29, 2021