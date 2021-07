Sri Lanka vs India: भारत और श्रीलंका के बीच 18 जुलाई से टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है. पहले वनडे सीरीज 13 जुलाई से शुरू होनी थी, लेकिन श्रीलंकाई खेमे में कोरोना मामलों के बाद तिथि को आगे बढ़ा दिया गया था. दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और इतने ही टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसके लिए खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं.Also Read - England Women vs India Women, 3rd T20I: Danielle Wyatt ने दिलाई इंग्लैंड को जीत, भारत ने गंवाई लगातार चौथी सीरीज

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव एक गेम खेल रहे हैं. कुलदीप यादव ने अपने सिर पर एक कार्ड रखा है, जिसमें दिग्गज खिलाड़ियों के नाम हैं. इन नामों को कुलदीप यादव एक्टिंग के जरिए समझा रहे हैं, जिसे युजवेंद्र को समझना है.

इस बीच जब कुलदीप यादव सही ढंग से उस खिलाड़ी की नकल नहीं कर पाते, तो युजवेंद्र चहल उन्हें थप्पड़ मारने की बात कहते हैं. युजवेंद्र कहते हैं "ओवरएक्टिंग करते ही चांटा आएगा" हालांकि ये बात उन्होंने मजाक में कही.

Fun guaranteed when “Kul-Cha” are in one frame 😁 🎥

Who is excited to watch this duo in action in the #SLvIND series? #TeamIndia 🇮🇳@imkuldeep18 | @yuzi_chahal pic.twitter.com/pkpRPn9JfV

