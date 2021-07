Sri Lanka vs India: भारत और श्रीलंका के बीच 18 जुलाई से वनडे सीरीजी की शुरुआत होने जा रही है. दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे. ऐसे में टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है. भारतीय खिलाड़ियों ने 15 जुलाई को फ्लड लाइट्स में जमकर प्रैक्टिस की, जिसकी एक तस्वीर बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की है.Also Read - England vs India: बीसीसीआई अध्यक्ष Sourav Ganguly ने किया Rishabh Pant का बचाव, बोले- हर वक्त मास्क पहनना असंभव

श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम की कमान संभाल रहे शिखर धवन का मानना है कि नेतृत्वकर्ता का काम सभी को एकजुट और मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में रखना है. विराट कोहली और अन्य अहम खिलाड़ियों के न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए इंग्लैंड जाने के बाद बायें हाथ के बल्लेबाज धवन को सीमित ओवरों की टीम की कमान सौंपी गई. भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ पांच टेस्ट भी खेलेगी. Also Read - श्रीलंका दौरे पर कोच राहुल द्रविड़ से सीखने को उत्साहित हैं देवदत्त पाडिक्कल

Time to hit the nets 💪🏻

Our first practice session under lights begins now 👌🏻#TeamIndia #SLvIND pic.twitter.com/wHjf3rdLYw

— BCCI (@BCCI) July 15, 2021