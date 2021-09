Sri Lanka vs South Africa, 3rd ODI: कोलंबो के प्रेमदास स्‍टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में मेजबान श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका पर 125 रनों से जीत दर्ज की। बीते कुछ सालों में लगातार खराब दौर से गुजर ही श्रीलंका की टीम को 19 महीने बाद किसी वनडे सीरीज में जीत मिली है।Also Read - SL vs SA 2nd ODI: Janneman Malan का शतक, साउथ अफ्रीका की श्रीलंका पर 67 रन से जीत

कम स्कोर वाले इस मैच में गेंदबाजों का दबदबा रहा और 80 ओवर में 19 विकेट गिरे। इसमें से 16 विकेट स्पिनरों ने चटकाए जो पुरुष एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्पिनरों द्वारा हासिल दूसरे सबसे अधिक विकेट हैं।

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 203 रन बनाए लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीका को 30 ओवर में 125 रन पर ढेर करके 78 रन से जीत दर्ज की।

श्रीलंका की ओर से पदार्पण कर रहे आफ स्पिनर महेश थीकसाना ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया और कुल 37 रन देकर चार विकेट हासिल किए। लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा ने 38 रन देकर दो जबकि दुष्मंता चमीरा ने 16 रन देकर दो विकेट हासिल किए। चमीरा ने 29 रन भी बनाए और उन्हें मैन आफ द मैच चुना गया।

श्रीलंका की ओर से बल्लेबाजी में चरिथ असालंका ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। वह लगातार तीसरे अर्धशतक से चूक गए।

दक्षिण अफ्रीका ने स्पिनरों ने रिकॉर्ड 40 ओवर फेंके जो पिछले रिकॉर्ड से सात अधिक हैं। कार्यवाहक कप्तान केशव महाराज ने 38 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 19 रन तक ही तीन विकेट गंवा दिए थे। दक्षिण अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवा और उसकी ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (22) के अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को नहीं छू पाया।