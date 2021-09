Sri Lanka vs South Africa, 3rd T20I: साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की शृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. एक तरफ प्रोटियाज टीम सीरीज अपने नाम की, वहीं दूसरी तरफ इतिहास भी रच दिया. दरअसल साउथ अफ्रीका टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ उसी की जमीं पर कम से कम 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाला पहला देश बन चुका है.Also Read - SL vs SA, 3rd T20I: साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा, सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप

बता दें कि क्विंटन डी कॉक (नाबाद 59) और रीजा हेंड्रिक्स (नाबाद 56) के शानदार पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को धूल चटा दी. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 120 रन बनाए. श्रीलंका की पारी में सलामी बल्लेबाज कुशल परेरा ने 33 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से सर्वाधिक 39 रन बनाए. Also Read - SL vs SA 3rd T20I: ‘हमारे पास बड़े नाम तो नहीं लेकिन मौजूदा SA किसी भी महान टीम को T20 WC में मात दे सकती है’

श्रीलंका की पारी में परेरा के अलावा चमीरा करूणारत्ने 19 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 24 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कप्तान दासुन शनाका ने 18 रन, अविष्का फर्नाडो ने 12 और कामिंदु मेंडिस ने 10 रन बनाए. इनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई अंकों का आंकड़ा पार नहीं कर सका. Also Read - Live Score and Updates Sri Lanka vs South Africa, 2nd T20I: यहां देखें श्रीलंका-साउथ अफ्रीका टी20 मैच का पल-पल का हाल

दक्षिण अफ्रीका की ओर से जोर्न फोरटुइन और कैगिसो रबादा ने दो-दो विकेट लिए जबकि एडन मारक्रम, केशव महाराज और विआन मुलडर को एक-एक विकेट मिला.

A comprehensive performance helps South Africa register a victory in the third T20I in Colombo 👏 They win the series 3-0!

#SLvSA | https://t.co/NuIVBmEkV5 pic.twitter.com/DCy1vdM5jz — ICC (@ICC) September 14, 2021

टारगेट का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने डी कॉक के 46 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 59 और हेंड्रिक्स ने 42 गेंदों पर पांच चौकों और एक छक्के के सहारे नाबाद 56 रनों की पारी के दम पर 14.4 ओवर में बिना विकेट खोए 121 रन बनाकर मैच अपने नाम किया.