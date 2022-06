इंग्‍लैंड की टीम के तेज गेंदबाज स्‍टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) इस वक्‍त न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टेस्‍ट मैच (ENG vs NZ) में व्‍यस्‍त है. पीछे से उनके पब में भयंकर आग लगने का वाक्‍या सामने आया है. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. आग कैसे लगी अभी यह पता नहीं चल पाया है. मामले की जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि रविवार तड़के यह घटना सामने आई. ब्रॉड को पब में आग लगने से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. उन्‍होंने स्‍वयं इस घटना की तस्‍वीरें ट्वीटर पर फैन्‍स के साथ शेयर की.Also Read - IND vs SA: भारत-अफ्रीका के मेन्‍यू में ओडिशा के विशेष व्‍यंजनों का तड़का, परोसी गई ज्‍वार-बाजरे की रोटी

तस्‍वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ब्रॉड ने कहा, "मुझे आज सुबह की खबर पर विश्‍वास ही नहीं हो रहा है. हमारे बेहद शानदार पब में आज सुबह आग लग गई. शुक्र की बात है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. नॉटिंघमशायर फायर सर्विस ने बेहद शानदार काम किया है. शानदार समर्थन के लिए गांव वासियों का भी शुक्रिया."

I couldn’t believe the news this morning. Not sure I still can.

Our wonderful Pub @tapandruncw caught fire in the early hours.

Thankfully no one was hurt, the Nottinghamshire Fire Service were incredible in their efforts & thank you to the villagers for the wonderful support & pic.twitter.com/tVH8ivOvmy

— Stuart Broad (@StuartBroad8) June 11, 2022