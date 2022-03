अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की नई एक्शन फिल्म पुष्पा (Pushpa The Rise) को रिलीज हुए करीब ढाई महीने बीत चुके हैं. लेकिन इस मूवी का स्वैग अब तक फैन्स के सिर चढ़कर बोल रहा है. अल्लू अर्जुन का अपनी ठोढ़ी पर हाथ लहराकर ‘फायर है मैं’ डायलॉग तो खूब धूम मचा रहा है. कई नामी क्रिकेटर्स भी इसे खूब दोहराकर अपना स्वैग दिखा रहे हैं. हाल ही में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने भी इसी स्टाइल में अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर इंटरनेट पर धूम मचाई है. इससे पहले विराट कोहली (Virat Kohli), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja), डेविड वॉर्नर (David Warner), ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) जैसे नामी क्रिकेटर भी अल्लू के कई स्टाइल को कॉपी कर सुर्खियां बटोर चुके हैं.Also Read - खुश हूं CSK ने मेरे लिए दांव लगाया, कितने रुपये मिले इससे फर्क नहीं पड़ता: रॉबिन उथप्‍पा

सुरेश रैना (Suresh Raina) के फैन्स 12 और 13 फरवरी के बाद से ही उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे. दरअसल इन दो दिनों तक बेंगलुरु में हुई आईपीएल (IPL Auction 2022) में किसी भी फ्रैंचाइजी ने इस स्टार बल्लेबाज को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई. इसके चलते दुनिया की इस सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग में सुरेश रैना अनसोल्ड रह गए, जबकि वह इस लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं, उन्हें इस लीग में मिस्टर आईपीएल (Mr. IPL) के नाम से भी जाना जाता रहा है.

205 मैच खेल चुके इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने इस लीग में एक शतक और 50 अर्धशतकों के साथ कुल 5528 रन अपने नाम किए हैं. इसके बावजूद उन्हें किसी भी फ्रैंचाइजी ने सिर्फ 35 साल के इस बल्लेबाज को नकार कर सभी को हैरान कर दिया.

🔥 है मैं 😎 You know what it is 😉 #funmodeon pic.twitter.com/Fdg70KMkxq

इसके बाद से ही रैना ने अपने अनसोल्ड रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. हालांकि अब रैना ने कूल अंदाज में अपनी यह तस्वीर शेयर कर फैन्स के साथ अपना यह लाइट मूड शेयर किया है. रैना ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ‘फायर (इमोजी) है मैं, आप जानते हैं कि यह क्या है.’ हैशटैग फनमूडऑन.

May Bholenath bless us all with peace & prosperity. Happy Maha Shivratri to everyone. #happymahashivaratri pic.twitter.com/J5ggqO5bmy

