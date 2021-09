India vs England, 4th Test: इंग्‍लैंड के सर्रे काउंटी क्‍लब (Surrey County Club) ने सोमवार को एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर जरूरी भारतीय कप्‍तान विराट कोहली का पारा हाई हो जाएगा. लगातार अनदेखी का शिकार हो रहे रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की तस्‍वीर सर्रे काउंटी क्‍लब ने अपनी टीम की डेब्‍यू कैप के साथ शेयर की. फैन्‍स ने क्‍लब द्वारा फोटो शेयर करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं.Also Read - 4th Test: शेन वॉर्न ने भारत के खिलाफ 5वें दिन के लिए बनाया गेम प्‍लान, बोले- कुछ भी हो सकता है

बता दें कि जुलाई के महीने में रविचंद्रन अश्विन सर्रे काउंटी क्‍लब के लिए खेल थे. इस मैच में उन्‍होंने सर्रे के लिए डेब्‍यू किया था. उन्‍होंने पांच विकेट हॉल सहित कुल सात विकेट इस मैच में लिए थे. डेब्‍यू कैप के वक्‍त की फोटो अब क्‍लब ने ट्विटर के माध्‍यम से शेयर की. Also Read - रवि शास्‍त्री, भरत अरण, आर श्रीधर की RT-PCR रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव, कहीं टीम में ना फैल जाए कोरोना ?

रविचंद्रन अश्विन ने अपना आखिरी टेस्‍ट मैच भारत के लिए जून में वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के दौरान खेला था. इसके बाद से ही रवींद्र जडेजा को अश्विन पर टीम में तरजीह दी जा रही है. अश्विन मौजूदा वक्‍त में टेस्‍ट क्रिकेट में गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्‍थान पर हैं. Also Read - India vs England, 4th Test, Day 5 LIVE Score: इंग्लैंड को दूसरा झटका, मुकाबले में भारत की वापसी

सर्रे की तरफ से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फोटो के साथ कैप्‍शन में लिखा गया, “हम रविचंद्रन अश्विन की फोटो उनके जुलाई में एकमात्र सर्रे के लिए मैच के दौरान नहीं पा सके थे. लिहाजा अब इस फोटो को शेयर किया जा रहा है. अश्विन ने मैच में सोमरसेट के खिलाफ मैच के दौरान सात विकेट निकाले थे.”

🧢 We didn’t manage to get @ashwinravi99‘s debut cap photo during his one-off Surrey appearance in July so we got it today instead!

Ashwin took seven wickets in that @CountyChamp fixture against Somerset at The Kia Oval. pic.twitter.com/Y34JZ0noAM

— Surrey Cricket (@surreycricket) September 6, 2021