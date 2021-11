Syed Mushtaq Ali Trophy 2021: सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में क्‍वार्टर फाइनल मुकाबलों (SMAT 2021-22 Semi-Final Schedule) का अंत होने के बाद अब शनिवार को सेमीफाइनल मैचों की शुरुआत होने जा रही हैं. अगले राउंड के लिए तमिलनाडु, हैदराबाद, विदर्भ और कर्नाटक ने अपनी जगह बनाई है. दोनों ही सेमीफाइनल (SMAT 2021 Semi-Final Match Updates, Teams, Venue) मुकाबले दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेले जाने हैं.Also Read - Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22: Manish Pandey की कप्तानी पारी, सुपरओवर में छक्के जड़कर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया

विजय शंकर की कप्‍तानी वाली तलिनाडु की टीम ने क्‍वार्टर फाइनल मैच में पांच विकेट से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसी तरह हैदराबाद ने गुजरात को 30 रन से हराया. अब ये दोनों ही टीमें शनिवार को (Syed mushtaq Ali Trophy Semi Final-1 Timing) सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में पहला (Tamil Nadu vs Hyderabad) सेमीफाइनल खेलेंगी.

विदर्भ की टीम ने अपने क्‍वार्टर-फाइनल मैच में राजस्‍थान को नौ विकेट से मात दी और सेमीफाइनल में प्रवेश किया. उनका मुकाबला कर्नाटक से होगा. कर्नाटक को क्‍वार्टर फाइनल में रोमांचक सुपर ओवर के बाद बंगाल (Syed mushtaq Ali Trophy Semi Final-2 Timing) पर जीत मिली. दोनों ही टीमों ने निर्धारित 20 ओवरों में 160 रन बनाए. बंगाल ने सुपर ओवर में महज छह रन बनाए. दूसरी गेंद पर मनीष पांडे ने छक्‍का लगाकर कर्नाटक को सेमीफाइनल (Vidarbha vs Karnataka) का टिकट दिलाया.

Syed Mushtaq Ali Trophy Semi-Final Matches Schedule 2021-22