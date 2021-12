T10 League 2021-22, Team Abu Dhabi vs Delhi Bulls, 30th Match: टी10 लीग में आबू धाबी (Team Abu Dhabi) और दिल्ली बुल्स (Delhi Bulls) के बीच 2 दिसंबर को शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में सीजन का 30वां मैच खेला गया, जिसमें दिल्ली ने 49 रन से जीत दर्ज की. दिल्ली की जीत में आदिल राशिद (Adil Rashid) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने हैट्रिक झटकी. अंकतालिका पर नजर डालें, तो दिल्ली 10 में से 7 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है, जबकि आबु धाबी +0.595 नेट रनरेट के साथ तीसरे स्थान पर है.Also Read - लीजिए आ गया क्रिकेट का छठा फॉर्मेट, अब 20 या फिफ्टी नहीं 90-90 होगा मैच, अगले साल UAE में आयोजन

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दुल्ली बुल्स ने 5 विकेट खोकर 135 रन बनाए. दिल्ली को 7 के योग पर चंद्रपॉल हेमराज (1) के रूप में शुरुआती झटका लगा. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की. Also Read - T10 लीग में Delhi Bulls को सपोर्ट करने पहुंचीं Sunny Leone, जमकर बढ़ाया टीम का हौसला

रदरफोर्ड 22 बॉल में 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए, जबकि गुरबाज ने 29 गेंदों में 11 बाउंड्री की मदद से 69 रन की पारी खेली. ये दोनों बल्लेबाज रन आउट हुए. विपक्षी टीम की ओर से शेल्डन कॉट्रेल, लियाम लिविंगस्टोन और नवीन उल हक ने 1-1 शिकार किए. Also Read - T10 League, DBL vs DEG: Tom Banton की तूफानी पारी, Deccan Gladiators की 8 विकेट से जीत

