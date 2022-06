T20 Blast 2022, Derbyshire vs Nottinghamshire, North Group: टी20 ब्लास्ट-2022 में डर्बीशायर और नॉटिंघमशायर के बीच 3 जून को मुकाबला खेला गया, जिसमें नॉटिंघमशायर ने 7 विकेट से जीत हासिल की. नॉटिंघमशायर की जीत में सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स (Alex Hales) का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 33 बॉल में 91 रन की तूफानी पारी खेली. हेल्स ने इस पारी के दौरान 5 छक्के और 12 चौके जड़े.Also Read - County championship में Cheteshwar Pujara का जलवा, जड़ दी बैक-टू-बैक सेंचुरी

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी डर्बीशायर 178 रन पर ऑलआउट हो गई. लुइस रीस (Luis Reece) और कप्तान शान मसूद (Shan Masood) ने 6.3 ओवर में 61 रन की साझेदारी की. सलामी जोड़ी 67 के स्कोर तक पवेलियन लौट गई. मसूद ने 33, जबकि रीस ने 27 रन की पारी खेली. Also Read - पाकिस्तानी मूल के पूर्व किकेटर को ICC ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

इसके बाद मैडसन और पूले ने तीसरे विकेट के लिए 77 रन जुटाए. मैडसन ने 30 बॉल में 40 रन बनाए, जबकि पूले ने 34 गेंदों में ताबड़तोड़ 51 रन टी के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से जैक बॉल ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके. Also Read - Shikhar Dhawan ने T20 फॉर्मेट में रच दिया इतिहास, इस मामले में बने पहले भारतीय

Alex Hales has just been dismissed for 91 off 33 😮

