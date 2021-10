Kane Williamson Can Miss T20 World Cup due to Knee Injury: टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 से ठीक पहले न्‍यूजीलैंड की टीम के लिए बुरी खबर आई है कप्‍तान केन िवलियमसन चोटिल हो गए हैं चोट की गंभीरता को देखते हुए वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं न्‍यूजीलैंड की टीम के मुख्‍य कोच गैरी स्‍टीड ने ि‍वलियमसन के बाहर होने को लेकर कोई स्‍पष्‍ट जानकारी तो नहीं दी हालांकि उन्‍होंने ये जरूर बताया कि कोहनी की चोट के कारण उन्‍होंने प्रैक्टिस मैच में बल्‍लेबाजी नहीं की‍Also Read - T20 World Cup 2021, SL vs IRE: वनिन्‍दू हसरंगा की तूफानी पारी, श्रीलंका ने सुपर-12 में किया प्रवेश

गैरी स्टीड ने खुलासा किया है कि कोहनी की चोट के कारण कप्तान केन विलियमसन टी20 विश्व कप के कुछ मैचों से बाहर रह सकते हैं न्यूजीलैंड को बुधवार को अभ्यास मैच में इंग्लैंड ने 13 रन से हराया विलियमसन मैच में फील्डिंग करते दिखे लेकिन एहतियात के तौर पर बल्लेबाजी नहीं की

स्टीड ने कहा कि पहले अभ्यास मैच के बाद विलियमसन की कोहनी की चोट बढ गई है विलियमसन ने उस मैच में 30 गेंद में 37 रन बनाये थे लेकिन न्यूजीलैंड को तीन विकेट से पराजय झेलनी पड़ी

विलियमसन के कुछ मैचों में बाहर रहने की संभावना के बारे में पूछने पर स्टीड ने ‘स्टफ डॉट को डॉट एनजेड’ से कहा ,‘‘इसकी संभावना है हमें हालांकि उम्मीद है कि सही आराम मिलने और संतुलन बनने पर वह खेल सकेगा’’

न्यूजीलैंड को मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है लेकिन बाकी चार सुपर 12 मैच सात दिन के भीतर खेलने होंगे जिसमें आराम की संभावना कम है

स्टीड ने कहा ,‘‘केन विलियमसन गेंद को पीटने वाले बल्लेबाजों में से है और वह तैयारी भी ऐसे ही करता है लेकिन कई बार इससे नुकसान हो जाता है हम सही संतुलन कायम करने की कोशिश में है और परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहते’’