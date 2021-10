ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होने जा रही है. ऑस्ट्रेलिया को 23 अक्टूबर को सुपर-12 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेलना है. कंगारू टीम को हाल ही में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में टीम की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का खिताब अपने नाम नहीं किया है, लेकिन सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच (Aaron Finch) ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम टी20 ट्रॉफी जीतने को बेताब है.Also Read - T20 World Cup 2021, BAN vs SCO: जानिए क्या होगी संभावित प्लेइंग इलेवन, Dream11 में किसे चुनें कप्तान?

कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया का टी20 विश्व कप में प्रदर्शन: ऑस्ट्रेलिया को 2007 में सेमीफाइनल में भारत ने शिकस्त दी थी. इसके तीन साल बाद टीम सेमीफाइनल में पहुंची, जहां उसे इंग्लैंड ने शिकस्त दी. साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया को वेस्टइंडीज ने सेमीफाइनल में मात दी. Also Read - T20 World Cup 2021: फैंस के लिए खुशखबरी, अब मल्टीप्लेक्स में भी उठा सकेंगे 'विश्व कप' का लुत्फ

फिंच ने आईसीसीक्रिकेटडॉटकॉम से कहा, खिताब जीतना बड़ा होगा. यह ऐसा है जो हमारे पास नहीं है. कई बार हम इसे जीतने के करीब रहे हैं. हम अभी भी इसमें जाने के लिए बहुत आश्वस्त हैं. हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसने बहुत अधिक टी20 खेला है. हर टीम कोई भी मैच जीत सकती है, हम जानते हैं कि टी20 क्रिकेट में सभी टीमों में मैच विजेता हैं इसलिए हमें बस सही समय पर काम करना है.” Also Read - T20 World Cup में कोई स्पष्ट दावेदार नहीं: Muttiah Muralitharan

ICC T20 World Cup, Australia Squad: आरोन फिंच (कप्तान), स्टीवन स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एश्टन एगर, जोश इन्गलिस, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, केन रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, मिचेल स्वैपसन.

टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल-

23 अक्टूबरvs दक्षिण अफ्रीका, (दोपहर 3:30 बजे से)

28 अक्टूबर vs TBD, (शाम 7:30 बजे से)

30 अक्टूबर vs ऑस्ट्रेलिया, (शाम 7:30 बजे से)

4 नवंबर vs TBD, (दोपहर 3:30 बजे से)

6 नवंबर vs वेस्टइंडीज, (दोपहर 3:30 बजे से)