लंबे समय से अपनी फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहे डेविड वॉर्नर (David Warner) आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ फॉर्म में लौट आए हैं. इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज आज 65 रन की मैच विनिंग पारी खेली. वॉर्नर के साथ कप्तान (Aaron Finch) एरॉन फिंच (37) ने भी ओपनिंग पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी टीम के लिए जीत का प्लेटफॉर्म सेट किया. ऑस्ट्रेलिया ने यहां 7 विकेट से जीत दर्ज की.

वॉर्नर ने 42 गेंद की पारी में 10 शानदार चौके लगाने के साथ पहले विकेट के लिए कप्तान (Aaron Finch) आरोन फिंच के साथ 6.5 ओवर में 70 रन की साझेदारी की. फिंच ने 23 गेंद में 37 रन की पारी के दौरान 5 चौके और 2 छक्के लगाए.

वॉर्नर ने इसके साथ ही पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (26 गेंद में नाबाद 28) के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. श्रीलंका के 155 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 18 गेंद शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया की यह दो मैचों में दूसरी जीत है. टीम ग्रुप तालिका में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है. श्रीलंका इतने ही मैचों में एक जीत और एक हार से चौथे स्थान पर है.

कुसल परेरा और चरिथ असलंका की 35-35 रन की पारियों के बाद आखिरी ओवरों में भानुका राजपक्षे (नाबाद 33) की आक्रामक बल्लेबाजी से श्रीलंका ने छह विकेट पर 154 रन बनाए थे. परेरा ने 25 गेंद तो वहीं असलंका ने 27 गेंद की पारी में एक समान चार चौके और एक छक्का जड़ा. राजपक्षे ने भी 26 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया.

ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जम्पा, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए. इसमें जम्पा काफी किफायती रहे. मैन ऑफ द मैच जम्पा ने चार ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉर्नर और फिंच ने ऑस्ट्रेलिया को काफी तेज शुरुआत दिलाई. फिंच ने चमिका करुणारत्ने के पहले ओवर में दो चौके जड़े तो वहीं वॉर्नर ने महीश के खिलाफ चौका लगाया. दोनों ने लाहिरू कुमारा के पारी के तीसरे ओवर से 20 रन बटोरे. इसमें फिंच का छक्का और चौका जबकि वार्नर के 2 चौके शामिल थे.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पैट कमिंस ने तीसरे ओवर में पाथुम निसांका (7) को डेविड वॉर्नर के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को पहला झटका दिया. शानदार लय में चल रहे चरिथ असलंका ने क्रीज पर कदम रखते ही इस ओवर में लगातार दो चौके लगाने के बाद अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल का स्वागत छक्के से किया. उन्होंने इसके बाद एक और चौका जड़ा. मैक्सवेल के ओवर से श्रीलंका ने 16 रन बने.

सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा ने कमिंस के खिलाफ चौका जड़ा जिससे पावर प्ले में श्रीलंका का स्कोर एक विकेट पर 53 रन हो गया. परेरा ने 9वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ लगातार दो चौके लगाकर रन गति को तेज करने की कोशिश की लेकिन एडम जम्पा ने 10वें ओवर में अपनी फिरकी में असलंका को फंसा लिया. असलंका ने स्वीप करने की कोशिश में स्टीव स्मिथ को आसान कैच थमा दिया. उन्होंने परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की.

कप्तान फिंच ने 11वें ओवर में गेंद मिशेल स्टार्क को थमाई और परेरा ने उनकी दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए. जम्पा ने 12वें ओवर में अविष्का फर्नांडो (चार) और कमिंस ने 13वें ओवर में हसरंगा (चार) को चलता कर श्रीलंका को चौथा और पांचवां झटका दिया.

सोलह रन के अंदर चार विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की रन गति पर अंकुश लगा लेकिन राजपक्षे ने स्टोइनिस के खिलाफ लगातार दो चौके और फिर छक्का जड़कर 17वें ओवर से 17 रन बटोरे. श्रीलंकाई टीम आखिरी दो ओवर में सिर्फ दो चौके लगाने के बाद भी 19 रन बटोर कर प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा करने में सफल रही.