टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने बुधवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 4 साल बाद वापसी हुई है. इसके अलावा युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को टीम में जगह नहीं मिली है. लेग स्पिनर के रूप में युवा खिलाड़ी राहुल चाहर (Rahul Chahar) को टीम में चुना गया है, जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा टीम का हिस्सा होंगे.Also Read - T20 World Cup 2021: हो गया कन्फर्म, वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का आज ऐलान

टीम इंडिया 24 अक्टूबर को अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan T20 World Cup) दुबई में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. उसका दूसरा मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ है. पहले दो मुकाबले दुबई में खेले जाने के बाद भारतीय टीम आबू धाबी का रुख करेगी यहां वह 3 नवंबर को अफगानिस्तान से भिड़ेगी. लीग स्टेज में भारत अपने कुल 5 मैचों में से एक ही मुकाबला दुबई के बाहर खेलेगा. इसके अंतिम दो मुकाबले भी वह दुबई में खेलेगा. Also Read - सरहद पार से फिर हुई Virat Kohli की तारीफ, पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कही यह बात

"Former India Captain @msdhoni to mentor the team for the T20 World Cup" – Honorary Secretary @JayShah #TeamIndia

— BCCI (@BCCI) September 8, 2021