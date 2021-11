टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के पहले सेमीफाइनल में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आमने-सामने हैं. न्यूजीलैंड ने यहां टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया है. इस बीच कीवी टीम ने इस मैच को जीतने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं. इस मैच में उसके खिलाड़ी पूरा दमखम झोंकते नजर आ रहे हैं. इस बीच न्यूजीलैंड को पहली सफलता कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) के सुपर कैच के दम पर मिली. इंटरनेट पर उनका यह वीडियो खूब वायरल होने लगा है.Also Read - ENG vs NZ, Semifinal T20 World Cup 2021: 'ब्लैक आर्म बैंड' पहनकर उतरी दोनों टीमें, भारतीय पिच क्यूरेटर की याद में पूरा स्टेडियम मौन

जेसन रॉय के चोटिल होने के बाद आज इंग्लैंड के लिए जोस बटलर के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग पर उतरे थे. हालांकि कीवी बोलरों ने उन्हें अपने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और बेयरस्टो 17 गेंदों पर 13 रन ही बना पाए और वह सिर्फ 2 ही चौके जड़ पाए. इस बीच पावरप्ले के आखिरी ओवर में एडम मिल्ने पहली ही बार बॉलिंग पर आए तो बेयरस्टो ने उनकी पहली ही गेंद पर बरसने का प्रयास किया. Also Read - T20 World Cup 2021: Matthew Hayden ने बताया- कैसे अजेय बनी पाकिस्तान, भारत से है कनेक्शन

उन्होंने पहला ही शॉट कवर्स पर खेला था, गेंद तेजी से हवा मे जा रही थी. लेकिन यहां केन विलियमसन तैनात थे. अगर गेंद थोड़ी-बहुत इधर-उधर होती तो उन्हें निश्चित ही यहां चौका मिलता. लेकिन विलियमसन ने यहां मौका ताड़ लिया और वह तेजी से गेंद पर लपके. उन्होंने गेंद को जमीन के नीचे लगने से पहले ही दाएं हाथ में सुरक्षित थाम लिया. इसे लपकने के बाद वह जमीन पर भले गिर गए लेकिन गेंद को उन्होंने सुरक्षित हाथ में बनाए रखा. Also Read - T20 World Cup 2021- ENG vs NZ, Shoaib Akhtar की भविष्यवाणी इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंचेगा न्यूजीलैंड

Excellent catch by kane Williamson 🔥 #ENGvsNZ pic.twitter.com/pY0cRBWFUX

अंपायर ने इस कैच को रिव्यू के लिए जरूर भेजा लेकिन टीवी कैमरा में यह साफ हो गया कि विलियमसन का यह कैच बिल्कुल साफ था और इसमें कोई संदेह ही नहीं था.

What a catch by Kane Williamson to dismiss Bairstow. ❤️#ENGvsNZ #T20WorldCup #KaneWilliamson #Williamson pic.twitter.com/ZJhOwHDR2c

