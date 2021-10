T20 World Cup 2021- Hardik Pandya Doing Bowling in Nets Before Match Against New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में खेल रही टीम इंडिया अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की समस्या से जूझ रही है. भारतीय टीम को इस रोल के लिए हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पर भरोसा है लेकिन वह लंबे समय से बॉलिंग से दूर हैं. लेकिन आज भारतीय टीम को राहत की खबर मिलती दिख रही है. हार्दिक पांड्या (Hardik Padya) आज नेट पर बॉलिंग का अभ्यास करते दिखाई दिए हैं. अगर हार्दिक आगामी मैचों में भारत के लिए 2 से 3 ओवर फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भारतीय टीम को छठे गेंदबाज के रूप में बेहतर विकल्प मिल जाएगा.Also Read - ENG vs BAN: सफेद गेंद के क्रिकेट में इंग्‍लैंड मजबूत होता जा रहा है, इयोन मोर्गन ने बांग्‍लादेश की जीत पर कहा...

वैसे टीम इंडिया के पास हार्दिक के स्थान पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) का विकल्प है. लेकिन हार्दिक अनुभवी खिलाड़ी हैं वह बीते 5 साल से इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं. ऐसे में कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और बाकी टीम मैनेजमेंट पर इस विशेषज्ञ काम के लिए उन पर ही निर्भर रहना चाहता है. Also Read - India vs Pakistan- अगर दोबारा भारत-पाकिस्तान भिड़े, तो भारत निश्चित जीतेगा: Harbhajan Singh

पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में भारत के पास 151 रन का फाइटिंग टोटल था लेकिन टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं चटका पाया. हार्दिक के बॉलिंग से दूर रहने के कारण भारत 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल कर पाया था और अगर उस वक्त टीम के पास छठे गेंदबाज के रूप में कोई विकल्प होता तो टीम इंडिया वापसी की कुछ और कोशिश कर सकती थी. Also Read - T20 World Cup 2021: सलमान बट बोले- भारत ही बता सकता है उन्‍होंने चहल को क्‍यों नहीं लिया, अश्विन को बैंच पर क्‍यों बैठाए रखा ?

खैर फिलहाल भारत को आगामी रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलना है और इस मैच की तैयारी के लिए टीम इंडिया दुबई इंटरनेशनल मैदान पर अभ्यास के लिए आई तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग का अभ्यास करते दिखाई दिए.

वर्ल्ड कप मैच के प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स ने हार्दिक के बॉलिंग करते हुए कई विजुअल क्रिकेट फैन्स के सामने पेश किए तो क्रिकेट के जानकार और भारतीय फैन्स के चेहरे पर खुशी आ गई. सभी जानते हैं कि हार्दिक के बॉलिंग के लिए उपलब्ध रहने से टीम को काफी राहत मिलेगी. इस दौरान हार्दिक टीम इंडिया के मेंटॉर एमएस धोनी (MS Dhoni) से बॉलिंग पर सलाह-मशविरा लेते भी दिखाई दिए.