T20 World Cup 2021- Semi Final Scenario for Team India: टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड (Pakistan Beat New Zealand) को 5 विकेट से मात देकर अपने अजेय अभियान का क्रम यहां जारी रखी है. अपने पहले ही मैच में भारत को मात देने के बाद मैन इन ग्रीन ने आज ब्लैक कैप्स (न्यूजीलैंड) को भी हराकर अपनी वर्ल्ड कप तैयारियों की बेहतरीन झलक पेश कर दी है.Also Read - SA vs WI: क्विंटन डी कॉक के मैच से पीछे हटने पर पहली बार बोले कप्‍तान टेम्‍बा बावुमा, 'पूरी टीम हैरान थी...'

इन दो बड़ी जीत से अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तय लग रहा है क्योंकि 6 टीमों वाले ग्रुप 2 में वह प्रमुख टीम है, जिसके 4 अंक हो गए हैं, जबकि भारत और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमें अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं. हालांकि पाकिस्तान की इस जीत में भारतीय फैन्स भी आज खुश हैं. दरअसल उन्हें इसमें भारतीय टीम का फायदा भी दिख रहा है. Also Read - PAK vs NZ, Highlights, T20 World Cup 2021: हैरिस राउफ के 4 विकेट हॉल के बाद रिजवान-मलिक की शानदार बल्‍लेबाजी से जीता पाकिस्‍तान

वैसे क्रिकेट इतिहास में यह बहुत ही कम मौकों पर देखा जाता होगा कि भारतीय फैन्स पाकिस्तान की जीत पर खुश हों. लेकिन अब जब पाकिस्तान ने भारत को हरा ही दिया है तो इसके बाद कम से कम न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी जीत पर भारतीय टीम के फैन्स का खुश होना तो बनता ही है. क्योंकि न्यूजीलैंड के हारने से टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह कुछ आसान हो जाएगी. Also Read - T20 World Cup: PAK vs NZ- Davon Conway ने लपका Mohammad Hafeez का सुपरमैन कैच, Watch VIDEO

बता दें अंकतालिका में फिलहाल पाकिस्तान 4 अंकों के साथ पहले पायदान पर, जबकि अफगानिस्तान 2 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है. भारत, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड अपनी एक-एक हार के बाद चौथे, 5वें और छठे स्थान पर है, जबकि नामीबिया का पहला मैच अभी बाकी है इसलिए वह अपना खाता खोले बगैर नंबर 3 पर है.

इस टी20 वर्ल्ड कप में अब सुपर 12 राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें दो ग्रुप हैं. इन दोनों ग्रुप में 6-6 टीमें हैं. अब हम भारत वाले ग्रुप 2 की ही अगर बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के रूप में 3 बड़ी और मजबूत टीमें हैं, जिनकी टी20 रैंकिंग भी 2, 3 और 4 है. इन तीनों के अलावा बाकी 3 टीमें अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें हैं. सुपर 12 राउंड के बाद इ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी.

इन 4 टीमों में से दोनों ग्रुप की 2-2 शीर्ष टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी. इसीलिए भारतीय फैन्स आज पाकिस्तान के जीतने से खुश हैं. पाकिस्तान के मैच अब अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ बचे हैं. रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान अब इन तीनों ही टीमों को मात दे सकता है. यानी उसके पास अब 10 अंक बटोरने का मौका है और किसी ग्रुप से एक टीम अधिकतम इतने ही अंक बटौर सकती है.

दूसरी ओर न्यूजीलैंड के हारने से भारत को फायदा यह हुआ है कि अब उसके और कीवी टीम दोनों के ही एक-एक मैच खेलने के बाद 0 अंक हैं. पाकिस्तान की तरह ये दोनों टीमें भी अपने रसूख के मुताबिक अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड को हरा देंगी. ऐसे में दोनों के पास 6-6 अंक हो जाएंगे.

अगर ऐसा होता है तो उनके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का यही रास्ता होगा कि वह एक-दूसरे के खिलाफ जीत दर्ज करें. यानी रविवार को भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जो मुकाबला होगा. उसमें जीत दर्ज करने वाली टीम

ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी.

बता दें हमारा यह आकलन गणितीय संभावनाओं पर है. अगर अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड में कोई भी टीम भारत आ न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई उलटफेर करने में कामयाब हो जाती हैं तो तब सेमीफाइनल की तस्वीर कुछ और रंग भी ले सकती है. अफगानिस्तान फिलहाल स्कॉटलैंड पर 130 रनों की जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है.