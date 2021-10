T20 World Cup 2021, India vs Australia: Virat Kohli Bowling Performance in Practice Match: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भारत के दूसरे वॉर्मअप मैच के दौरान रोहित शर्मा ने फ्रंटफुट पर रहते हुए भारतीय टीम की कमान संभाल जबकि भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली टीम के सदस्‍य के तौर पर नजर आए. रोहित शर्मा ही टॉस के लिए आए और उन्‍होंने ये साफ कर दिया कि छठे गेंदबाजी विकल्‍प के रूप में वो, सूर्यकुमार और विराट कोहली गेंदबाजी भी कर सकते हैं. विराट कोहली ने मैच में दो ओवर गेंदबाजी भी की.Also Read - IND vs AUS Highlights, T20 World Cup 2021: हार्दिक ने लगाया जीत का छक्‍का, रोहित की 60 रन की पारी से भारत की आसान जीत

विराट कोहली ने मैच में अपने दो ओवरों में 12 रन दिए. इस दौरान वो कोई विकेट नहीं निकाल पाए. अगर विश्‍व कप के दौरान अगर विराट कोहली गेंदबाजी में इस प्रदर्शन को दोहराने में सफल रहते हैं तो ये भारत के लिए काफी शानदार होगा. हार्दिक पांड्या द्वारा अबतक गेंदबाजी शुरू नहीं कर पाने के कारण भारत को गेंदबाजी में परेशानी झेलनी पड़ सकती है. रोहित शर्मा ने मैच से पहले इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को छठा गेंदबाजी विकल्‍प बल्‍लेबाजो में से ढूंढ़ना होगा.

आज के मैच की बात की जाए तो स्‍टीव स्मिथ के अर्धशतक की मदद से ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान केएल राहुल और रोहित शर्मा ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. पहले विकेट के लिए दोनों ने 68 रन जोड़े. राहुल 31 गेंदों पर 39 रन बनाने के बाद आउट हुए. रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया. 41 गेंदों पर 60 रन बनाने के बाद रोहित आउट हुए बिना ही डगआउट हो गए. इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला. उन्‍होंने आठ गेंदों पर नाबाद 14 रन बनाए. हार्दिक ने जीत का छक्‍का लगाया.