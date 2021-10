पाकिस्तान के खिलाफ भारत के शुरुआत में संकट में घिरने के बावजूद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने 57 रन की उम्दा पारी खेलकर भारतीय टीम को 151 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने इस पारी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने विराट को शानदार खिलाड़ी बताया.Also Read - Live PAK vs NZ T20 World Cup 2021 Live Cricket Score, T20 Live Match Latest Updates : मार्टिन गप्टिल- डेरिल मिशेल ने की बल्‍लेबाजी की शुरुआत

टीम इंडिया पावरप्ले में ही अपने 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुकी थी. इस दौरान भारत 36 रन ही जोड़ पाया था. लेकिन इसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने 49 बॉल में 5 चौकों और एक छक्के के मदद से 57 रन बनाए. गावस्कर ने मंगलवार को स्टार स्पोर्टस पर कहा, 'पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 2 विकेट जल्दी गवां दिए, जिसके बाद कोहली ने न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया.'

उन्होंने कहा, 'जिस तरह कोहली ने पारी को संभाला और लगातार रन बनाते रहे खास तौर पर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) के खिलाफ जो छक्का लगाया वह काफी शानदार रहा. गावस्कर ने शाहीन की भी तारीफ की और कहा, शाहीन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. जिस तरह से उन्होंने अपनी गेंदबाजी में मिश्रण किया वह काबिल ए तारीफ था.

उन्होंने कहा, कोहली के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह क्रीज से आगे आकर शाहीन के खिलाफ रन बनाएं. शाहीन की गेंद जिस तरह से स्विंग कर रही थी उसके लिए विराट ने सही रणनीति अपनाई. विराट ने पहले मौके की नजाकत को समझते हुए धैर्य से खेल खेला और फिर तेजी से रन बनाने की जरूरत को महसूस करते हुए अपने गियर भी बदले.

72 वर्षीय गावस्कर ने कहा, ‘विराट कोहली टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे थे. वह भारतीय पारी को उस सम्मानजनक स्कोर तक ले गए, जहां से भारतीय टीम इस टोटल को बचाने की कोशिश कर सके.’ हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाए और भारतीय टीम को यहां 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.