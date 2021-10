ICC Mens T20 World Cup 2021, Ireland vs Netherlands, 3rd Match, Group A Highlights: आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के तीसरे मैच में नीदरलैंड्स और आयरलैंड (IRE vs NED) के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें आयरलैंड ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. आयरलैंड की जीत के हीरो तेज गेंदबाज कर्टिस कैंफर (Curtis Campher) रहे, जिन्होंने लगातार चार गेंदों में विकेट झटककर इतिहास रच दिया. कैंफर टी20 विश्व कप में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं.Also Read - IRE vs NED, T20 World Cup 2021: Curtis Campher ने T20 विश्व कप में रच दिया इतिहास, लगातार चार गेंदों पर झटके विकेट

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड्स की टीम महज 106 रन सिमट गई. नीदरलैंड की ओर से मैक्स ओडोड ने 51, जबकि कप्तान पीटर सीलार ने 21 रन की पारी खेली. आयरलैंड की तरफ से कर्टिस कैंफर ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके. उनके अलावा मार्क एडेयर ने तीन विकेट चटकाए.

टारगेट का पीछा करते हुए आयरलैंड ने 15.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया. टीम को 36 के स्कोर तक केविन ओ ब्रायन (9) और एंड्रू बालब्रिनी (8) के रूप में दो बड़े झटके लग चुके थे. यहां से पॉप स्टर्लिंग ने ग्रेथ डेलेनी के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़कर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया.

स्टर्लिंग ने 39 गेंदों में 2 बाउंड्री की मदद से 30 रन बनाए, जबकि डेलेनी ने 29 बॉल में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 44 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से फ्रेड क्लासीन, ब्रेंडन ग्लोवर और पीटर सीलार ने 1-1 विकेट चटकाया.

बता दें कि कैंफर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार गेंद में चार विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में, जबकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने भी 2019 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था.