अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच 31 अक्टूबर को टूर्नामेंट का 27वां मैच खेला जाना है, जिसमें अफगानिस्तान की कोशिश जीत की लय में लौटने की होगी. अफगानिस्तान ग्रुप-2 में दूसरे पायदान पर है. इस टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 130 रन से विशाल जीत दर्ज की, जिसके बाद उसे पाकिस्तान के हाथों 5 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. अफगानिस्तान की टीम नेट रनरेट (+3.092) में काफी आगे है, जिसका इस टीम को फायदा मिल सकता है.

कब और कहां खेला जाएगा Afghanistan और Namibia के बीच मैच?

अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच यह मुकाबला आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. टॉस इससे आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे Afghanistan vs Namibia मैच का Live Telecast?

आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां देखें Afghanistan vs Namibia मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

Afghanistan और Namibia की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup, Afghanistan Squad: राशिद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, हजरतुल्लाह जजई, उस्मान गनी, असगर अफगान, मोहम्मद नबी (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, हशमतुल्ला शाहिदी, मोहम्मद शहजाद, मुजीब उर रहमान, करीम जनत, गुलबदीन नायब, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, फरीद अहमद।

ICC T20 World Cup, Namibia Squad: गेरहार्ड इरासमस (कप्तान), स्टीफन बार्ड, कार्ल बिरकेनस्टॉ, मिचौ डू प्रीज, जेन फ्रीलिंक, जेन ग्रीन, निकोल लोफी-ईटन, बर्नार्ड सोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, जेजे स्मिट, रूबेन ट्रम्पेलमैन, माइकल वैन लिंगेन, डेविड वाइसी, क्रेग विलियम्स और पिक्की ये फ्रांस।