NZ vs AFG Live Streaming, T20 World Cup 2021, New Zealand vs Afghanistan, 40th Match, Super 12 Group 2:

टी20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में रविवार को जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक दूसरे के खिलाफ उतरेंगी तो भारतीय टीम की सांसें थमी होंगी क्योंकि उसकी सेमीफाइनल में प्रवेश की सारी उम्मीदें इसी मैच पर टिकी हैं।

टीम इंडिया के साथ करोड़ों भारतीय भी इस मैच में अफगानिस्तान की जीत की दुआ कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड के जीतने पर भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे क्योंकि न्यूजीलैंड के आठ अंक हो जायेंगे और आखिरी मैच जीतकर भी भारत उतने अंक हासिल नहीं कर सकेगा।

अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो उसकी मामूली उम्मीदें बनी रहेंगी जबकि भारत की संभावना प्रबल हो जाएगी जिसे आखिरी मैच अच्छे अंतर से जीतना होगा। न्यूजीलैंड के जीतने पर नामीबिया के खिलाफ भारत का आखिरी लीग मैच औपचारिकता भर रहेगा।

कब और कहां खेला जाएगा New Zealand vs Afghanistan मैच?

New Zealand vs Afghanistan मुकाबला शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे New Zealand vs Afghanistan मैच का Live Telecast?

आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां सुन सकेंगे New Zealand vs Afghanistan मैच का Live कॉमेंट्री?

आप आकाशवाणी (All India Radio) के चैनल पर टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच का सीधा प्रसारण लाइव बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री के माध्यम से सुन सकते हैं.

कहां देखें New Zealand vs Afghanistan मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

New Zealand vs Afghanistan की टीमों में कौन कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियमसन (कप्तान), टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी।

ICC T20 World Cup, Afghanistan Squad: हजरतुल्लाह जजई, मोहम्मद शहजाद (विकेटकीपर), रहमानुल्ला गुरबाज, मोहम्मद नबी (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, गुलबदीन नायब, राशिद खान, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, उस्मान गनी, हशमतुल्ला शाहिदी, फरीद अहमद मुजीब उर रहमान।