NZ vs SCO Live Streaming, T20 World Cup 2021, New Zealand vs Scotland, 32rd Match:

भारत को 8 विकेट से हरा आत्मविश्वास से भरी न्यूजीलैंड टीम का मुकाबला बुधवार को स्कॉटलैंड से होगा। कीवी टीम ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार है। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच में जीत हासिल करने से न्यूजीलैंड के टॉप-4 में पहुंचने की संभावना और बढ़ जाएगी।Also Read - IND vs AFG LIVE Streaming, T20 World Cup 2021: यहां देखें भारत vs अफगानिस्तान मैच का लाइव टेलीकास्ट, रेडियो पर LIVE कॉमेंट्री भी उपलब्ध

वहीं लगातार दो मैच में हारकर स्कॉटलैंड तकनीकि तौर पर टूर्नामेंट बाहर हो चुकी है। वहीं न्यूजीलैंड के जरिए ये मैच नेट रन रेट में सुधार करने का सुनहरा मौका है। चूंकि कीवी टीम को ग्रुप 2 के टॉप-2 में रहने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में रन रेट सेमीफाइनल में पहुंचने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। Also Read - PAK vs NAM Live Score: नामीबिया को 190 रन का लक्ष्य, 8 पर पहला विकेट गिरा

कब और कहां खेला जाएगा New Zealand vs Scotland मैच? Also Read - Yuvraj Singh फिर करने जा रहे हैं मैदान में वापसी, इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट में युवी ने किया ये खुलासा

New Zealand vs Scotland मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, दुबई (Dubai International Cricket Stadium, Dubai) में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे New Zealand vs Scotland मैच का Live Telecast?

आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां सुन सकेंगे New Zealand vs Scotland मैच का Live कॉमेंट्री?

आप आकाशवाणी (All India Radio) के चैनल पर टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच का सीधा प्रसारण लाइव बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री के माध्यम से सुन सकते हैं.

कहां देखें New Zealand vs Scotland मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

New Zealand vs Scotland की टीमों में कौन कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup,New Zealand Squad: केन विलियमसन (कप्तान), टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, टिम सेफर्ट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी।

ICC T20 World Cup, Scotland Squad: काइल कोएट्ज़र (कप्तान), रिची बेरिंगटन, डायलन बज, मैथ्यू क्रॉस, जोश डेवी, अलास्डेयर इवांस, क्रिस ग्रीव्स, माइकल लीस्क, कैलम मैकलियोड, जॉर्ज मुन्सी, सफ़यान शरीफ, हमज़ा ताहिर, क्रेग वालेस, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील।