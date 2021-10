AFG vs PAK Live Streaming, T20 World Cup 2021, Afghanistan vs Pakistan 24th Match: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 29 अक्टूबर को टूर्नामेंट का 24वां मैच खेला जाना है. पाकिस्तान सुपर-12 में अब तक शुरुआती दोनों मैच अपने नाम कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान ने एक मैच खेला है, जिसमें जीत दर्ज की. ग्रुप-2 की अंकतालिका में पाकिस्तान टॉप पर, जबकि अफगानिस्तान दूसरे पायदान पर मौजूद है. एक ओर जहां पाकिस्तान की नजरें जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी. वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए यह कठिन परीक्षा होगी.Also Read - Live Score AFG vs PAK, T20 World Cup 2021: अफगानिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला

कब और कहां खेला जाएगा Afghanistan और Pakistan के बीच मैच?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. टॉस इससे आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे Afghanistan vs Pakistan मैच का Live Telecast?

आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां देखें Afghanistan vs Pakistan मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

Afghanistan और Pakistan की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup, Pakistan Squad: बाबर आजम (कप्‍तान), शादाब खान (उप-कप्‍तान), आसिफ अली, आजम खान (विकेटकीपर), हैरिस राउफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्‍मद हफीज, मोहम्‍मद हसनैन, मोहम्‍मद नवाज, मोहम्‍मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्‍मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, शोएब मलिक. रिजर्व – फखर जमान, शाहनवाज दहानी और उस्‍मान कादिर।

ICC T20 World Cup, Afghanistan Squad: राशिद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, हजरतुल्लाह जजई, उस्मान गनी, असगर अफगान, मोहम्मद नबी (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, हशमतुल्ला शाहिदी, मोहम्मद शहजाद, मुजीब उर रहमान, करीम जनत, गुलबदीन नायब, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, फरीद अहमद.