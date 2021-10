SA vs SL Live Streaming, T20 World Cup 2021, South Africa vs Sri Lanka 25th Match: साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 30 अक्टूबर को टूर्नामेंट का 25वां खेला जाना है. साउथ अफ्रीका ने अब तक दो मैच खेले हैं, जिसमें उसे एक में हार और एक में जीत मिली है. अपने पहले मैच में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली, जबकि वेस्टइंडीज को उसने 8 विकेट से हरा दिया. इसी तरह श्रीलंका भी ग्रुप 12 में एक जीत और एक हार के साथ यहां पहुंची है. उसने बांग्लादेश को हराया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा.Also Read - SA vs SL Dream11 Team Prediction: ड्रीम11 टीम में इस बल्‍लेबाज को चुना कप्‍तान तो हो जाओगे मालामाल

दोनों ही टीमें शानदार क्रिकेट खेल रही हैं. श्रीलंका की टीम साउथ अफ्रीका की तरह सीधे सुपर 12 राउंड में क्वॉलीफाई नहीं कर पाई थी. इसलिए उसे पहले ग्रुप मुकाबले खेलकर यहां क्वॉलीफाई का रास्ता तैयार करना पड़ा. लंकाई टीम ने ग्रुप स्टेज समेत लगातार 4 जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच गंवाया है. वह एक बार फिर साउथ अफ्रीका को हराकर अपनी जीत की लय फिर से पकड़ना चाहेगी. Also Read - पाकिस्‍तान से हार के बावजूद भी संतुष्‍ट हैं Mohammad Nabi, बोले- अफगानिस्‍तान अंत तक लड़ा

दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीतने की उम्मीदें लेकर यहां पहुंची है. विंडीज को हराकर उसने सेमीफाइनल के लिए अपनी उम्मीदें बनाई हैं और वह श्रीलंका के खिलाफ भी इन उम्मीदों को बनाए रखना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है. Also Read - AFG vs PAK: Babar Azam बोले- हमने 10-15 अतिरिक्‍त रन लुटा दिए लेकिन आसिफ अली ने शानदार अंत किया

कब और कहां खेला जाएगा South Africa और Sri Lanka के बीच मैच?

साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. टॉस इससे आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे South Africa vs Sri Lanka मैच का Live Telecast?

आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां सुन सकेंगे South Africa vs Sri Lanka मैच का Live कमेंट्री?

आप आकाशवाणी (All India Radio) के चैनल पर टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच का सीधा प्रसारण लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री के माध्यम से सुन सकते हैं.

कहां देखें South Africa vs Sri Lanka मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

South Africa और Sri Lanka की टीमों में कौन कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup, South Africa Squad: टेम्बा बावुमा (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, रासी वैन डेर डूसन, एडिन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन (WK), डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्त्जे, तबरेज शम्सी, क्विंटन डी कॉक (WK), लुंगी एनगिडी, ब्योर्न फोर्टुइन, वियान मुलडर.

ICC T20 World Cup, Sri Lanka Squad: पथुम निसांका, कुसल परेरा (WK), चरित असलंका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, वनिन्दु हसरंगा, दासुन शनाका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, लाहिरु कुमारा, महेश दीक्षणा, धनंजय डी सिल्वा, बिनुरा धनंजय, दिनेश, दिनेश चांदीमल.