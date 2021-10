WI vs BAN Live Streaming, T20 World Cup 2021, West Indies vs Bangladesh 23rd Match: वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच 29 अक्टूबर को टूर्नामेंट का 23वां खेला जाना है. वेस्टइंडीज को जहां इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा, वहीं बांग्लादेश को इंग्लैंड और श्रीलंका ने पराजित किया. ऐसे में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जीवंत रखने के लिये इन दोनों टीमों को अब जीत की दरकार है. बांग्लादेश पांचवें, जबकि वेस्टइंडीज छठे पायदान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो का है.Also Read - Live Score WI vs BAN, T20 World Cup 2021: बांग्लादेश-वेस्टइंडीज के बीच 'करो या मरो' का मुकाबला

कब और कहां खेला जाएगा West Indies और Bangladesh के बीच मैच?

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. टॉस इससे आधा घंटा पहले होगा.

कहां देख सकेंगे West Indies vs Bangladesh मैच का Live Telecast?

आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे.

कहां देखें West Indies vs Bangladesh मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

West Indies और Bangladesh की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

ICC T20 World Cup, West Indies Squad: क्रिस गेल, शिमरॉन हेटमायर, इविन लुईस, लिंडन सिमंस, किरोन पोलार्ड (कप्तान), ड्वेन ब्रावो, रोस्टन चेज, आंद्रे रसेल, निकलस पूरन, आंद्रे फ्लेचर, अकील हुसैन, जेसन होल्डर, रवि रामपॉल, ओशाने थॉमस, हेडन वॉल्श.

ICC T20 World Cup, Bangladesh Squad: सौम्य सरकार, मोहम्मद नईम, महमदुल्लाह (कप्तान), शाकिब अल हसन, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रूबेल हुसैन, मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास, नुरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, नसुम अहमद.