T20 World Cup 2021, New Zealand vs Australia Final: ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर को दुबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में 8 विकेट से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की. यह ऑस्ट्रेलिया का टी20 फॉर्मेट में पहला टाइटल रहा. ना सिर्फ फाइनल मुकाबले में, बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट डेविड वॉर्नर (David Warner) ने शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल मुकाबले में डेविड वॉर्नर ने 38 बॉल में 7 बाउंड्री की मदद से 53 रन की पारी खेली. वॉर्नर ने इस टूर्नामेंट 7 पारियों में 48.17 की औसत से 289 रन बनाए. वॉर्नर ने इस दौरान 10 छक्के और 32 चौके जड़े. वॉर्नर ने टी20 विश्व कप-2021 में 3 फिफ्टी ठोकी. इस विश्व कप बेहतरीन प्रदर्शन के चलते डेविड वॉर्नर को ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया.Also Read - USA में खेला जा सकता है T20 वर्ल्ड कप-2024!

एक वक्त ऐसा भी था, जब डेविड वॉर्नर को कमतर आंका जा रहा था. आईपीएल में उन्हें कई मुकाबले में ड्रॉप किया गया, लेकिन जब बात देश के लिए वर्ल्ड कप जिताने की आई, तो वॉर्नर ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया. Also Read - T20 World Cup 2021: Babar Azam के साथ नाइंसाफी हुई... David Warner को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुनने पर भड़के Shoaib Akhtar

एक तरफ वॉर्नर ने अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब दिया है, वहीं दूसरी ओर उनकी वाइफ कैंडिस वॉर्नर (Candice Warner) ने सोशल मीडिया के जरिए डेविड वॉर्नर के आलोचकों पर तंज कसा है. कैंडिस वॉर्नर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “आउट ऑफ फॉर्म, बहुत पुराना और धीमा, आपको बधाई.” Also Read - T20 World Cup 2021: 49 में से 29 मैच जीती टारगेट का पीछा करने वाली टीम, 'टॉस के बॉस' बनने पर बिफरे Sunil Gavaskar

Out of form, too old and slow! 😳🤣 congratulations @davidwarner31 pic.twitter.com/Ljf25miQiM

— Candice Warner (@CandiceWarner31) November 14, 2021