T20 World Cup 2021, New Zealand vs Australia Final: 14 नवंबर को टी20 क्रिकेट में इतिहास रचने जा रहा है. आज विश्व को एक नई चैंपियन टीम मिलने जा रही है. दुबई में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी भिड़ंत होगी, तब सभी फैंस अपने टीवी सेट से चिपके होंगे. वेस्टइंडीज ने सर्वाधिक 2 टी20 ट्रॉफी अपने नाम की है, जबकि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लैंड ने 1-1 खिताब जीता है. ऐसे में टी20 विश्व कप इतिहास में छठी चैंपियन टीम इस बार मिलेगी.

फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लग चुका है. चोटिल विकेटकीपर-बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (Devon Conway) इस खिताबी मुकाबले में नहीं खेल सकेंगे. अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में कॉनवे ने 38 गेंदों में 46 रन पर स्टंप होने के बाद उनके बल्ले पर जोर से मुक्का मारा था, जिसके परिणामस्वरूप उनके दाहिने हाथ की पांचवीं उंगली में चोट लगी. केन विलियम्सन ने कहा, "जाहिर है, डेवोन का नुकसान बहुत बड़ा है. आप जानते हैं, वह हमारे लिए सभी प्रारूपों का एक बड़ा हिस्सा रहा है."

केन विलियम्सन ने पुष्टि कर दी है कि डेवोन कॉन्वे के स्थान पर टिम सेफर्ट (Adam Milne) प्लेइंग इलेवन में नजर आएंगे. सेफर्ट ने न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. इससे पहले तेज गेंदबाज एडम मिल्ने को तरजीह दी गई थी. उन्होंने शुक्रवार को अभ्यास सत्र में कॉन्वे के साथ प्रशिक्षण लिया था.

विलियम्सन ने कहा, “वे दोनों महान हैं और दोनों कीपिंग करते हैं. इसलिए वे एक-दूसरे की मदद कर रहे थे जो बहुत अच्छा था. डेवोन के साथ जो हुआ वह एक वास्तविक शर्म की बात थी और वह अभी भी टीम को जितना दे सके उतना देना चाहते हैं.”