ICC Mens T20 World Cup 2021, Oman vs Papua New Guinea, 1st Match, Group B: पापुआ न्यू गिनी (OMAN) और ओमान (PNG) के बीच 17 अक्टूबर को टी20 विश्व कप-2021 का पहला मैच खेला गया, जिसमें ओमान ने 10 विकेट से दमदार जीत दर्ज की. भले ही पापुआ न्यू गिनी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह टीम अपना पहला विश्व कप खेल रही थी, जो बेहद खास था. इस गौरवशाली मौके पर जब मैच शुरू होने से पहले पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रगान बजा, तो ना सिर्फ खिलाड़ी, बल्कि सपोर्ट स्टाफ भी भावुक नजर आया.

राष्ट्रगान के वक्त पापुआ न्यू गिनी के कुछ खिलाड़ियों की आंखों से आंसू बहने लगे. वहीं सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य अपने आंसू पोंछते नजर आए. यह मौका इस देश के लिए गर्व का था. इतने बड़े मंच पर अपने देश का परचम बुलंद करने का…

बता दें कि पीएनजी टीम दो बार बेहद करीब से टी20 विश्व के लिए क्वालीफाई करने से चूकने के बाद 2019 में आईसीसी टी20 विश्व कप क्वालीफायर में जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनी थी. पीएनजी यहां काफी मुश्किल परिस्थितियों में पहुंची है. देश इस समय कोविड-19 के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों को भी अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा है. करीब दो साल तक कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने के बाद टीम लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है.

मुकाबले में ओमान ने घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए जतिंदर सिंह (नाबाद 73) और आकिब इल्यास (नाबाद 50) के बीच पहले विकेट के लिये 131 रन की नाबाद साझेदारी से ग्रुप बी के पहले मैच में पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेट से हराकर दो अंक हासिल किए.

Oman get their #T20WorldCup 2021 campaign off to a flyer 🔥

They come out 🔝 against Papua New Guinea with 10 wickets in hand.#T20WorldCup | #OMNvPNG pic.twitter.com/G2Zi1ClvNT

— ICC (@ICC) October 17, 2021