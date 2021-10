T20 World Cup, Pakistan vs New Zealand- Watch Davon Conway Unbelievable Catch: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मैच में कीवी टीम के खिलाड़ी डेविड कॉन्वे (Davon Conway) ने हैरतअंगेज कैच लपक कर सभी को हैरान कर दिया. पाकिस्तान की पारी के 11वें ओवर की यह अंतिम गेंद थी, जिस पर उसके सीनियर बल्लेबाज मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने मिशेल सेंटनर की गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा शॉट खेला था. गेंद गैप में चौके की ओर जाती दिख रही थी लेकिन अचानक बीच में डेविड कॉन्वे ने हवा में छलांग लगा दी और उड़ते हुए यह कैच अपने नाम कर लिया.Also Read - PAK vs NZ, Highlights, T20 World Cup 2021: हैरिस राउफ के 4 विकेट हॉल के बाद रिजवान-मलिक की शानदार बल्‍लेबाजी से जीता पाकिस्‍तान

पाकिस्तान टीम इस मैच में 135 रन के आसान लक्ष्य का पीछा कर रही थी. लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार बॉलिंग करते हुए रनों को कंजूसी से खर्च किया. इसकी बदौलत उसे बाबर आजम और फखर जमां के विकेट मिल गए. क्रीज पर सीनियर और अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने आते ही छक्का जड़ा था और वह इस मैच को तेजी से खत्म करने का इरादा लिए दिख रहे थे. Also Read - T20 World Cup: PAK vs NZ- टि्वटर पर नहीं रुक रही रावलपिंडी एक्सप्रेस, अब Shoaib Akhtar ने किया न्यूजीलैंड को ट्रोल

Also Read - IND vs PAK मैच को सांप्रदायिक रंग देने से वकार यूनिस पर भड़के Harsha Bhogle, 'हिन्दुओं के सामने नमाज...'

उन्होंने मिशेल सेंटनर की गेंद को भी लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच उठाकर शॉट खेला था. पहले हवा में जाता हुआ यह शॉट छक्का लग रहा था फिर चौके की उम्मीद दिखी लेकिन फिर अचानक ही डेविड कॉन्वे उड़ते हुई गेंद की ओर लपकते हुए दिखाई दिए. वह तेजी से हवा में उड़ते हुए अपने हाथों को गेंद की ले गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों में गेंद को समा लिया. उन्होंने हवा में उड़ते हुए करीब 19 मीटर की दूरी को कवर किया. इसके बाद वह उल्टी ओर जमीन पर गिर गए लेकिन गेंद उनके हाथों में सुरक्षित थी और न्यूजीलैंड को तीसरी सफलता यहां मिल गई.

इस कैच पर मोहम्मद हफीज का रिएक्शन भी देखने वाला था. वह निराश और हताश होकर पवेलियन लौट रहे थे. वह बार बार अंपायर की ओर देख रहे थे कि वह कम से कम उन्हें रुकने के लिए बोल दें कि पहले बॉल को चेक कर लेते हैं कि कहीं यह क्लीन कैच है भी या नहीं. लेकिन इस कैच में किसी को कोई संदेह नहीं था.

इस बेहतरीन कैच की बदौलत न्यूजीलैंड को इस मैच में वापस आने का मौका मिल गया और उसने महज 87 रन के स्कोर पर उसके 5 बल्लेबाज आउट कर दिए. लेकिन यहां अनुभवी शोएब मलिक (26*) और आसिफ अली (27*) की बेहतरीन पारियों की काट कीवी टीम नहीं ढूंढ पाई और उसे यहां 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.