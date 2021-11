ICC Mens T20 World Cup 2021: ऑस्ट्रेलिया ने 11 नवंबर को दुबई में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी. इसी के साथ पाकिस्तान का दूसरी बार टी20 विश्व कप खिताब जीतने का सपना टूट गया. पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर 176 रन बनाए. विशाल टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 ओवर शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर दूसरी बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. पाकिस्तान ने सुपर-12 के अपने सभी पांच मैच जीते थे. ऐसे में इस टीम को फाइनल मुकाबले का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन शानदार बल्लेबाजी के बावजूद पाकिस्तान कसी हुई गेंदबाजी नहीं कर सका.Also Read - NZ vs AUS Final, T20 World Cup 2021: विश्व कप फाइनल में 6 साल पहले भिड़ चुकी न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया, इस बार कीवी टीम बदलेगी इतिहास?

बल्लेबाजी सलाहकार मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) और गेंदबाजी सलाहकार वर्नोन फिलेंडर (Vernon Philander) ने इस मुकाबले के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर बड़ा खुलासा किया है. मैथ्यू हेडन और वर्नोन फिलेंडर ने बताया कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारने के बाद पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में कुछ भी ठीक नहीं था. Also Read - NZ vs AUS Final, T20 World Cup 2021: Wasim Jaffer ने शेयर किया मजेदार मीम, Virat Kohli से टॉस की सलाह मांगते दिखे Kane Williamson

कप्तान बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से टूट गए थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा शुक्रवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में हेडन और फिलेंडर 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से पांच विकेट मिली हार के बाद ड्रेसिंग रूम के माहौल पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - NZ vs AUS, T20 World Cup 2021 Final: ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

