T20 World Cup 2021: ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज कर पहला टी20 खिताब अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया की जीत में डेविड वॉर्नर (David Warner) की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली. इस ऐतिहासक मुकाबले में मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि डेविड वॉर्नर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने डेविड वॉर्नर को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने जाने पर आपत्ति जताई है. शोएब अख्तर के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम इस अवॉर्ड के असल हकदार थे.

शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "हम तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बाबर आजम को 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना जाएगा. यह फैसला उनके साथ नाइंसाफई है."

Was really looking forward to see @babarazam258 becoming Man of the Tournament. Unfair decision for sure.

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 14, 2021