इस टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) लगता है पाकिस्तान के दिन फिर गए हैं. UAE में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हराया और आज वह न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार खेल दिखा रही है. शारजाह में अपना दूसरा मैच खेल रही पाकिस्तान के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को इस मैच में मात्र 134 रन पर रोक दिया.Also Read - Live PAK vs NZ T20 World Cup 2021 Live Cricket Score, T20 Live Match Latest Updates: हैरिस राउफ के चार विकेट हॉल से पाकिस्‍तान को मिला 135 रन का लक्ष्‍य

इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने उसे ट्विटर पर ट्रोल कर दिया. उन्होंने आज इस मैच की शुरुआत से पहले ही कीवी टीम को ट्रोल किया था. Also Read - IND vs PAK मैच को सांप्रदायिक रंग देने से वकार यूनिस पर भड़के Harsha Bhogle, 'हिन्दुओं के सामने नमाज...'

दरअसल न्यूजीलैंड की टीम हाल ही पाकिस्तान दौरे पर थी. यहां उसे मेजबान टीम से 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी थी. लेकिन कीवी टीम पहले वनडे की शुरुआत से ऐन पहले अपना वह दौरा सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रद्द कर दिया था. अख्तर समेत पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी तभी से न्यूजीलैंड को आड़े हाथ ले रहे हैं. Also Read - T20 World Cup 2021: Virat Kohli मंझे हुए खिलाड़ी, पाक के खिलाफ उन्होंने शानदार पारी खेली: गावस्कर

आज जैसे ही कीवी टीम की पारी 134 रन पर खत्म हुई. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर रहे शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने एक ट्वीट कर न्यूजीलैंड को ट्रोल करने की कोशिश की. उन्होंने लिखा, ‘मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को आज मैदान के भीतर सुरक्षा चाहिए.’

I request all Pakistan fans to remain silent and not enjoy too extravagantly. There is every chance that New Zealand may ask for the match to be called off due to too much noise inside the stadium, if not for security concerns. #T20WorldCup 😉

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 26, 2021