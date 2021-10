भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) मिशन के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी (Team India New Jersey Launch) को बुधवार को लॉन्च कर दिया. इस बार मैन इन ब्ल्यू पूरे नए अंदाज में दिखाई देगी. भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की ही जर्सी पहनेगी लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का जो टच दिया गया है वह उसे बिल्कुल नया फील दे रहा है.Also Read - शानदार फॉर्म में हैं Sunil Narine, लेकिन हम उन्हें T20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं लेंगे: Kieron Pollard

बीसीसीआई ने अपने 5 स्टार खिलाड़ियों की एक तस्वीर के साथ अब से कुछ मिनट पहले ही इस जर्सी की पहली लुक को लॉन्च किया है. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बोर्ड ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर लिखा, 'पेश करते हैं बिलियन चीयर्स जर्सी. इस जर्सी का पैटर्न टीम के करोड़ो प्रशंसकों द्वारा किया जाने वाला चीयर्स है.'

इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी नई जर्सी लॉन्च की थी. तब टीम इंडिया का वह लुक वर्ल्ड कप 1992 से प्रभावित था. भारतीय टीम की उस जर्सी में नेवी-ब्लू रेट्रो रंग था, जिस पर नीली, हरी, सफेद और लाल धारियां मौजूद थीं. लेकिन इस बार इन धारियों को हटा दिया गया है.

Presenting the Billion Cheers Jersey!

The patterns on the jersey are inspired by the billion cheers of the fans.

Get ready to #ShowYourGame @mpl_sport.

#MPLSports #BillionCheersJersey pic.twitter.com/XWbZhgjBd2

— BCCI (@BCCI) October 13, 2021